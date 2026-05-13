Crímenes

Asesinan a hombre dentro de vehículo en Guanacaste y hallan carro quemado cerca del lugar

Un hombre de 41 años fue asesinado a balazos dentro de un vehículo en La Cruz de Guanacaste.

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Por Yucsiany Salazar
06/03/2023 Concepción de Tres Ríos. Homicidio dentro de locales comerciales, 150 metros al este del templo católico, frente a Palí. Oficiales de la Fuerza Pública y del OIJ trabajan en la custodia de la escena.
Otres personas resultaron heridas tras el ataque, en Guanacaste. Imagen con fines ilustrativos. (Rafael Pacheco Granados)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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