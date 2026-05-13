Asesinan a hombre dentro de vehículo en Guanacaste y hallan carro quemado cerca del lugar

Un hombre de apellido Traña, de 41 años, murió la noche de este martes luego de que el vehículo en el que viajaba fuera atacado a balazos en barrio Irving, en La Cruz de Guanacaste.

El ataque ocurrió alrededor de las 8:00 p. m. en vía pública, cuando la víctima se desplazaba en un automóvil junto a otros dos hombres y una mujer, según el informe preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

De acuerdo con la investigación inicial, en determinado momento otro vehículo se acercó y, aparentemente, desde su interior comenzaron a dispararles en múltiples ocasiones antes de darse a la fuga.

Traña recibió impactos de bala en la cabeza, pecho, espalda, mano izquierda y pierna derecha, heridas que le provocaron la muerte en el sitio.

Las otras tres personas que viajaban con él resultaron heridas durante el ataque y fueron trasladadas a un centro médico en Liberia.

Vehículo aparece quemado

Tras la balacera, las autoridades localizaron un vehículo quemado a unos 300 metros de donde ocurrió el homicidio, por lo que ahora investigan si tendría relación con el caso.