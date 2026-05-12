Crímenes

Doble homicidio en Hatillo: jóvenes de 19 y 25 años mueren tras ataque a balazos

Además del doble homicidio, otros dos hombres resultaron heridos tras el ataque a balazos en Hatillo

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Por Yucsiany Salazar
En la imagen una cinta de policía y pick-ups de Fuerza Pública. Costa Rica cumple tres años de fracaso en la prevención de homicidios: 2.632 muertes por ola de violencia. ¿Es revertible la situación?
Una balacera en Hatillo cobró la vida de dos jóvenes, en Sagrada Familia. Imagen con fines ilustrativos. (Archivo LN/Archivo LN)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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