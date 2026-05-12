Doble homicidio en Hatillo: jóvenes de 19 y 25 años mueren tras ataque a balazos

Una mujer de 19 años y un hombre de 25 fueron asesinados a balazos la noche de este lunes 11 de mayo en Sagrada Familia, en el distrito de Hatillo, San José.
La Cruz Roja Costarricense informó que recibió el reporte a las 10:05 p. m. sobre un ataque múltiple, con arma de fuego, que requirió la atención de cuatro pacientes.
Entre ellos, los dos jóvenes, quienes presentaban varios impactos de bala y fueron declarados fallecidos en el lugar.
Además, un hombre de 34 años sufrió una herida en el abdomen y fue trasladado en condición crítica al Hospital San Juan de Dios.
El cuarto herido es un adulto que fue valorado por los socorristas, pero rechazó ser trasladado a un centro médico.
La emergencia fue atendida por una unidad básica y dos de soporte avanzado de la Cruz Roja.
Por el momento, se está a la espera de que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) brinde más detalles sobre el caso.