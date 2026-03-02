Crímenes

Defensa de estadounidense sospechoso de matar a argentina en Costa Rica apunta al novio de la víctima, ¿en qué se basa?

Abogado argumenta que hombre es la última persona a quien se vio con la extranjera, que apareció muerta en estero de Junquillal

Por Christian Montero
Agentes del OIJ recopilaron indicios dentro de la vivienda del principal sospechoso de asesinar a mujer argentina en Santa Cruz.
Agentes del OIJ recopilaron indicios dentro de la vivienda del principal sospechoso de asesinar a mujer argentina en Santa Cruz. (OIJ/Cortesía)







