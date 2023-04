Cuerpo en río Pacuare sería de hombre que viajó a Siquirres a vender su auto

El cuerpo que apareció a las 4 p. m. del miércoles en Betania de Siquirres, Limón, junto al río Pacuare, sería de un vecino de Escobal de Atenas, Alajuela, identificado como André Charpentier Alvarado, quien fue reportado como desaparecido desde el 25 de abril pasado.

Aunque el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) aún no confirma de quién se trata, por el estado de descomposición del cuerpo, su familia dijo a Telenoticias que están seguros de que es Charpentier pues nunca pasa tanto tiempo sin comunicarse.

Según su madre, Liliana Alvarado, André salió de su casa el domingo 23 de abril en la tarde para dejar a un compañero de trabajo en San José y posteriormente se trasladó hasta Siquirres, al parecer, a vender el carro, pero luego no supo más hasta el martes, cuando reconoció el Hyundai Elantra de su hijo en imágenes del doble homicidio en ese mismo cantón limonense.

En la disputa armada ligada al narcotráfico, murió Clisman Bravo Martínez, como víctima colateral, y Luis Guillermo Williams Arroyo, quien tenía antecedentes penales.

Preliminarmente, una de las hipótesis que se manejan es que los sospechosos del doble homicidio le habrían quitado el vehículo a Charpentier y posteriormente fue asesinado. Otras versiones indican que una persona le habría solicitado un viaje, pues el fallecido trabajaba como conductor de plataformas digitales.

“No nos dijo nada de que iba a Limón, supimos por compañeros del trabajo. Al señor que él llevaba lo dejó en la rotonda la Bandera en San Pedro y él nos confirmó que así fue y que le dijo que luego iba para Limón, pero no dijo a qué”, comentó Alvarado al medio televisivo.

“Cuando vi que no llamaba y no aparecía empecé a pensar, ‘algo malo pasó' y esa noche no dormí por la zozobra. El martes fui al OIJ de Atenas a poner la denuncia, pero yo decía en mis adentros ‘el ya no está’, porque no pasaba tanto tiempo sin llamarme”, añadió.

Charpentier es padre de un niño de ocho años y aparte de su trabajo como chofer de plataformas, también laboraba en una de las empresas constructoras del paso a desnivel en la ruta 27.

El carro de André Charpentier es el Hyundai Elantra color champán, que se ve al fondo de la fotografía. Foto: Reiner Montero.

Por el doble homicidio en Siquirres fueron detenidos tres hombres, uno de apellido Zárate, de 19 años; Herrera, de 22 años, y Valderramos, también de 19 años. El primero tiene 25 reportes policiales por decomisos de droga, portación ilícita de arma permitida y una orden de captura.

Herrera, por su parte, registra nueve informes entre el 2020 y el 2023: siete por decomisos de droga, uno por asalto con arma de fuego, y además tiene una orden de captura activa por robo agravado.

Por último, Valderramos posee 24 partes policiales entre el 2019 y el presente año: 23 decomisos de estupefacientes y una incautación de una moto robada.