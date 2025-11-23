Coligallero de Crucitas falleció en enfrentamiento con Policía

Un coligallero de apellido Lazo falleció tras un enfrentamiento con la Fuerza Pública, en la comunidad fronteriza con Nicaragua de Crucitas en Cutris de San Carlos.

Un enfrentamiento entre un grupo de coligalleros con oficiales de la Fuerza Pública dejó fallecido a uno de los oreros, hecho ocurrido la tarde del sábado en Crucitas, en el distrito de Cutris en San Carlos, Alajuela.

EL Ministerio de Seguridad Pública (MSP) reportó que el hecho ocurrió como parte de “una actividad de patrullaje en el Cerro Fortuna, Crucitas, frontera norte”, en donde oficiales de la Policía Administrativa se encontraron con un grupo considerable de personas que extraían material minero, lo cual dio origen a un enfrentamiento.

“Este grupo de personas se abalanza con cuchillos y herramientas ante los uniformados que realizan el trabajo de prevención en la zona, uno de los oficiales debe accionar su arma de fuego impactando en una pierna a uno de estos sujetos” reportó Seguridad Pública.

El hombre, de origen nicaragüense, fue extraído de la zona en primera instancia en un vehículo policial que se topó con una ambulancia de la Cruz Roja para ser llevado hasta la clínica de Santa Rosa de Pocosol, donde falleció.

Por su parte, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que el fallecido era de apellido Lazo y tenía 45 años, quien se habría abalanzado con arma blanca, momento en el que uno de los oficiales le dispara en la entrepierna izquierda.

Este hecho ocurrió horas después de que la Fuerza Pública decomisó 1.200 sacos con material aurífero en uno de los cerros de esa misma zona.

Otros dos homicidios recientes

En las últimas horas se reportan otros dos homicidios, uno de ellos ocurrido a eso de las 11:20 p.m. en Santa Gertrudis Sur de Grecia donde un hombre identificado como Nixon Angulo Chávez falleció producto de los golpes que recibió durante una riña; el hombre fue declarado fallecido en el hospital de Grecia.

La madrugada de este domingo en la comunidad de Tempate en Santa Cruz de Guanacaste ocurrió otro asesinato en perjuicio de un hombre, en apariencia de origen francés.

Al parecer el ofendido fue atacado a balazos en el rostro y pereció en vía pública donde el OIJ recolectó varios casquillos de bala.