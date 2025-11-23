Crímenes

Coligallero de Crucitas falleció en enfrentamiento con Policía

En las últimas horas ocurrieron otros dos homicidios en Grecia y Guanacaste.

Por Christian Montero
Un coligallero de apellido Lazo falleció tras un enfrentamiento con la Fuerza Pública, en la comunidad fronteriza con Nicaragua de Crucitas en Cutris de San Carlos.
