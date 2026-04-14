Caso Tamara Centeno: estadounidense aceptó cometer femicidio y tribunal lo condenó a 25 años de cárcel

Tamara Centeno Murillo, joven de 20 años reportada como desaparecida, fue encontrada sin vida en la zona de Palmares, envuelta en bolsas plásticas.

Un hombre de nacionalidad estadounidense, de apellido Moriondo, de 60 años, admitió haberle quitado la vida a Tamara Centeno, una joven de 20 años que estaba embarazada y había sido reportada como desaparecida en enero de 2025.

El imputado se sometió a un procedimiento especial abreviado durante una audiencia preliminar en San Ramón, con lo que evitó ir a juicio. Como resultado, el Juzgado Penal de la zona lo condenó a 25 años de prisión.

De acuerdo con la Fiscalía, la investigación inició el 23 de enero de 2025, luego de que la madre de la joven interpuso la denuncia por la desaparición y se ordenó la detención de Moriondo.

Caso Tamara Centeno

La autopsia reveló que la joven fue asfixiada

La joven desapareció después de que, en apariencia, ella le dijo a Moriondo -con quien estaba casada desde octubre de 2023- que esperaba un hijo.

La madre tuvo noticias de Tamara Centeno por última vez el martes 21 de enero, después de que Moriondo las recogiera a ambas en el aeropuerto Juan Santamaría, al que arribaron después de estar de vacaciones en Europa.

El jueves 23, cuando Andrea Murillo fue a buscar a su hija en su casa en El Empalme, en Santiago de San Ramón, encontró al estadounidense en el interior de un carro rojo, presuntamente intentando quitarse la vida al inhalar monóxido de carbono.

Finalmente, el viernes 24, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) logró ubicar el cuerpo de la víctima y recolectar prueba clave, la cual fue incorporada en la acusación.

El cuerpo fue encontrado envuelto en bolsas plásticas en calle La Granja, cerca del límite cantonal entre Palmares y San Ramón. Ese mismo día, detuvieron a Moriondo.

Según precisó el entonces director del OIJ, Randall Zúñiga, tras el hallazgo, se determinó que la joven fue asesinada por asfixia con una bolsa plástica mientras estaba inconsciente.

“Se le ve una cantidad importante de lesiones en algunas partes del cuerpo”, declaró el jerarca en ese momento.

Ahora, el caso, que se tramita bajo el expediente 25-000160-0068-PE, está a la espera de que la sentencia quede en firme. Mientras tanto, Moriondo deberá permanecer en prisión preventiva.