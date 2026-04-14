Crímenes

Caso Tamara Centeno: estadounidense aceptó cometer femicidio y tribunal lo condenó a 25 años de cárcel

La víctima fue asesinada en enero de 2025. Su esposo, un estadounidense de apellido Moriondo, fue detenido el día del hallazgo de su cuerpo

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Por Yucsiany Salazar
Fotografía de Tamara Centeno Murillo, la joven embarazada de 20 años hallada sin vida en Palmares, Costa Rica. El OIJ confirmó su muerte por asfixia, en un caso que ha conmocionado al país.
Tamara Centeno Murillo, joven de 20 años reportada como desaparecida, fue encontrada sin vida en la zona de Palmares, envuelta en bolsas plásticas. (Foto tomada de redes sociales/Foto tomada de redes sociales)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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