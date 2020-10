“Luego de que recé, empecé a caminar por una ruta que ya había explorado y de pronto me pareció ver un pequeño trozo de tela bajo una llanta. Tuve una corazonada de que podía ser la jacket de ella, me comunique con la gente de arriba, y me ratificaron que era negra. Le di gracias a Dios que me había oído”, explicó.