Crímenes

Caen tres menores por homicidio de joven que se negó a unirse a ‘Los Cuzos’, en Pavas

El OIJ detuvo a tres menores de edad vinculados al grupo criminal ‘Los Cuzos’. La víctima, de 17 años, fue atacada tras, presuntamente, rechazar unirse a la estructura.

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Por Yucsiany Salazar
Allanamientos en Guápiles
El homicidio del menor ocurrió en diciembre pasado, mientras caminaba en vía pública. Imagen con fines ilustrativos. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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