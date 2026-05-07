Caen tres menores por homicidio de joven que se negó a unirse a ‘Los Cuzos’, en Pavas

El homicidio del menor ocurrió en diciembre pasado, mientras caminaba en vía pública. Imagen con fines ilustrativos.

Tres menores de 17 años fueron detenidos este jueves 7 de mayo como sospechosos de participar en el homicidio de un adolescente que, presuntamente, fue atacado por negarse a formar parte de una estructura criminal en Pavas, San José.

Según explicó la Policía Judicial, el crimen ocurrió la noche del sábado 20 de diciembre de 2025, cuando la víctima, también de 17 años, caminaba por vía pública y fue interceptada por varios sujetos.

De acuerdo con la investigación preliminar, el joven habría sido golpeado y atacado con un arma punzocortante en el tórax y una pierna.

La víctima fue trasladada inicialmente a la estación de Bomberos de Pavas y luego al Hospital San Juan de Dios, donde falleció debido a la gravedad de las heridas.

“El móvil, de acuerdo a lo que se ha investigado hasta el momento, es que los sospechosos pertenecen a una estructura criminal conocida como ‘Los Cuzos’ y estaban tratando de reclutar a la víctima, misma que se negó y por eso se dan los hechos”, indicó Michael Soto, director a.i. del OIJ.

Los allanamientos fueron realizados por agentes de la Sección Penal Juvenil del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en Finca San Juan y Rincón Grande de Pavas.

Durante los operativos realizados a las 4 a. m., los agentes decomisaron ropa, teléfonos celulares y varias dosis de aparente marihuana.

Los tres menores fueron puestos a las órdenes del Ministerio Público, que deberá determinar las medidas correspondientes en el caso.