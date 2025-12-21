Menor de edad muere tras ser atacado a golpes y puñaladas en Pavas

Imagen con fines ilustrativos. Menor de edad falleció tras ser apuñalado la noche de este sábado.

Un menor de edad cuya identidad aún no se conoce fue asesinado a golpes y puñaladas la noche de este sábado 20 de diciembre en Pavas, San José.

Según comunicó la oficina de prensa del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el joven caminaba por la vía pública en San Juan de Pavas poco después de las 9 de la noche cuando, por razones que se desconocen, fue atacado por varios sujetos.

Los agresores golpearon a la víctima y le propinaron varias puñaladas en el tórax y la piernas.

Tras el ataque, el joven fue trasladado a la estación de Bomberos de Pavas y de ahí, al Hospital San Juan de Dios, donde finalmente fue declarado fallecido.

El cuerpo fue remitido a la morgue para la respectiva autopsia. Asimismo, el OIJ inició una investigación para esclarecer los sucedido, determinar los motivos del ataque y dar con los sospechosos.