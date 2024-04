Cae en Alajuela sospechoso de doble homicidio

Un hombre de 26 años, de apellido Marín, fue detenido la mañana de este jueves en una casa en San Rafael de Alajuela como sospechoso de un doble homicidio, informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Marín habría cometido el crimen el 30 de agosto del 2023. Ese día, en la madrugada, Manuel Bonilla Barrantes, de 26 años, estaba en el skate park de Llanos de Santa Lucía, en Paraíso de Cartago, cerca de Iván Alonso Calvo Duarte, de 30 años, cuando llegaron dos sujetos en moto que abrieron fuego.

Calvo falleció en el lugar, mientras que Bonilla fue trasladado con sus signos vitales estables al Hospital Max Peralta de Cartago, pero murió dos días después.

Al parecer, el objetivo del ataque era Bonilla y Calvo fue víctima colateral, tras ser impactado en la cara, la espalda y las piernas. Calvo era soltero, sin hijos y vecino del sitio donde lo mataron.

“Era un muchacho muy cariñoso, servicial con la gente, no era rencoroso, era un muchacho bueno, a mí me adoraba, ponía fotos de él conmigo en el Facebook y ponía cosas bonitas, me amaba sobre todas las cosas, a los amigos les decía eso y que yo era lo máximo para él y que daba la vida por mí”, había afirmado a La Nación su mamá, Leda Duarte Porras.