Bisabuela de Keibril afirma que sujeto que violó y embarazó a su nieta de 12 años ‘les arruinó la vida’

El 9 abril del 2023 todo el país entró en conmoción por la desaparición de Keibril Amira García Amador. Aquel día, las autoridades perdieron su rastro, tenía tan solo nueve meses. Con el paso de los días, su búsqueda entre cañales de Cervantes de Cartago y de la investigación del caso, quedó en evidencia que la madre de la bebé, una niña de 12 años, quedó embarazada porque su padrastro, de apellido Casasola, la violó.

Ocho meses después de todos estos hechos, La Nación conversó con María Auxiliadora Cerdas, bisabuela de Keibril, quien aseguró que Casasola, sospechoso de desaparecer a la bebé, “les arruinó la vida” a ella y a su familia. Sin embargo, aún sigue con la esperanza de ver a su bisnieta con vida y que se haga justicia.

Menor cumple ocho meses desaparecida. Foto: Archivo.

Una de las líneas de investigación de los agentes que investigan este caso es que el lunes 10 de abril de este año, Casasola tenía una cita en el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) que determinaría si él es el padre de Keibril; por eso, un día antes optó por secuestrar a la menor y desaparecerla.

Después de esta situación, la niña madre de la bebé, así como sus hermanitos, fueron acogidos por un albergue del PANI en Cartago.

“Nosotros estamos igual, por parte de mi familia seguimos demasiado tristes, estos días (de celebración por la Navidad y Año Nuevo) es peor. Son cosas que duelen más, una Navidad sin noticias de nada”, señaló la abuela.

“No sabemos si la tenía amenazada”

Aún ahora, la mujer se pregunta por qué su nieta nunca le comunicó a ella que el embarazo era de su padrastro, y esto la hace cuestionarse si “la tenía amenazada”.

“Me imagino que eso fue, que la tenía amenazada, porque la chiquita al no decir la verdad a la mamá o a uno que yo soy la abuelita. Me imagino que él la tenía amenazada en muchas cosas”, comentó Cerdas.

Ella aún recuerda el tiempo en que la menor estaba embarazada y señala que ella nunca se percató, ya que las visitas a su casa no eran frecuentes, y siempre “tenía un abrigo con el que ella se tapaba”; sin embargo, eso a esta abuela le extrañó.

La alerta de la desaparición de Keibril Amira Amador está en la página de Interpol.

Después de que ella llegó con Keibril, muchas preguntas sobre quién era el padre de la bebé se le hicieron a la niña de 12 años; no obstante, Cerdas comenta que su nieta decía que era de otro menor que ella conoció en la escuela y que se encontraba en Nicaragua.

“Allá de vez en cuando ella venía con la bebita aquí y siempre le preguntaba, pero siempre nos dijo que era de un menor que estuvo con ella en la escuela y que supuestamente se había ido para Nicaragua”, agregó la bisabuela.

“Que las personas que la tienen la devuelvan”

Cerdas espera ver a su bisnieta con vida, pues de momento no hay certeza de si Keibril está viva. Esta bisabuela asegura sentir que la bebé está con vida.

“Yo espero que aparezca la bebita, que las personas que la tengan, que la devuelvan, porque no saben el dolor que estamos sintiendo y para que se nos quite todo esto (...) Yo siento en mí que esa bebita está viva y que ese desgraciado a alguien se la dio, pero que esa chiquita esté muerta no, yo sé que esa chiquita está viva, nada más que los del OIJ la tienen por muerta, pero se durmieron como si fuera un perro”, concluyó la abuela.

Hugo Casasola, de momento, permanece en prisión preventiva en una celda de máxima seguridad en la Reforma, y las autoridades judiciales mantienen esta desaparición en investigación.