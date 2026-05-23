Balean a dos adolescentes de 16 años en ataque a vivienda

Dos adolescentes de 16 años fueron trasladados al hospital San Juan de Dios tras ser atacados a balazos dentro de una vivienda en Alajuelita. El OIJ investiga el caso.

Dos menores de 16 años resultaron heridos en un ataque a balazos ocurrido dentro de una vivienda en Alajuelita, San José, la noche de este viernes.

Según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el hecho se registró a las 9:28 p. m., cuando, en apariencia, ambos adolescentes se encontraban en la casa y un hombre ingresó al sitio. Sin mediar palabra y por motivos que aún se investigan, el sospechoso disparó en múltiples ocasiones contra los jóvenes.

Tras el ataque, el sujeto escapó del lugar, mientras que las víctimas fueron trasladadas al hospital San Juan de Dios. Uno de los pacientes presentaba una herida de bala en una pierna, mientras que el otro sufrió impactos en el pecho y una extremidad inferior.

El caso permanece bajo investigación y, de momento, las autoridades no reportan personas detenidas por este hecho.

Esa misma noche, cerca de dos horas después, se registró un homicidio en San Felipe de Alajuelita. De acuerdo con el reporte judicial, un hombre identificado con el apellido Rodríguez, de 34 años, se encontraba en su vivienda cuando recibió una llamada telefónica y salió a la vía pública.

En ese momento, fue interceptado por varios individuos que le dispararon en reiteradas ocasiones. La víctima falleció en el sitio.