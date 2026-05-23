Crímenes

Balean a dos adolescentes de 16 años en ataque a vivienda

Un hombre habría irrumpido en la vivienda donde se encontraban los menores y les disparó en múltiples ocasiones

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Por Arianna Villalobos Solís
Material exclusivo para La Teja Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense
Dos adolescentes de 16 años fueron trasladados al hospital San Juan de Dios tras ser atacados a balazos dentro de una vivienda en Alajuelita. El OIJ investiga el caso.







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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