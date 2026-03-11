Balacera en La Carpio deja un joven fallecido

Los hechos ocurrieron cuando el joven estaba en vía pública. Imagen con fines ilustrativos.

Un joven de 18 años, de apellido Argüello, falleció luego de resultar herido en una balacera en La Carpio, San José.

El hecho ocurrió alrededor de las 9:17 p. m. de este martes 10 de marzo. Según la versión preliminar, el joven se encontraba en vía pública cuando dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta pasaron por el sitio y le dispararon en varias ocasiones.

Argüello fue trasladado de emergencia al Hospital México, donde falleció poco después de su ingreso.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) recolectaron varios indicios balísticos en la escena para la investigación.

El cuerpo fue remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

Con este caso, la cifra de homicidios en el país supera los 140 en lo que va del 2026.