Balacera frente a escuela en La Unión: muere a balazos presunto miembro de Los Gery

Un hombre de 34 años fue asesinado a balazos la noche de este lunes mientras se encontraba dentro de un vehículo en Concepción, en el cantón de La Unión, Cartago. El ataque ocurrió en las cercanías de la iglesia católica y frente a la Escuela Fernando Terán Valls.

Según el informe de la Cruz Roja Costarricense, el incidente se reportó minutos antes de las 9:00 p. m. Al llegar al sitio, los paramédicos hallaron a la víctima sin vida dentro de un automóvil.

El fallecido fue identificado por los apellidos Gómez Flores, alias Paloma, y figuraba como presunto integrante de la estructura criminal conocida como Los Gery, el cual forma parte de “La Alianza”.

Este bloque delictivo está compuesto por tres grupos que buscan desplazar a Los Maruja, considerada la banda más antigua y asentada de la provincia de Cartago.

Ataque ocurrió frente a escuela

Según la información de las autoridades, los sospechosos viajaban en una motocicleta desde la cual abrieron fuego contra el vehículo de la víctima, un Hyundai Elantra blanco. Tras recibir los impactos, el automóvil de Gómez avanzó unos 100 metros hasta colisionar con un carro estacionado.

En la escena, los efectivos contabilizaron 18 impactos de bala en el parabrisas y recolectaron al menos 28 indicios balísticos de calibres 5.56 y 9 milímetros.

El video de una persona que estaba en el lugar muestra lo que sucedió tras el homicidio. Así lo compartió en redes sociales.

Antecedentes policiales

Según fuentes policiales, Gómez, quien era vecino de La Unión y padre de un menor de 15 años, contaba con un amplio historial delictivo. Registraba antecedentes por presunta venta de drogas y amenazas agravadas.

Además, acumulaba siete partes policiales: cuatro por tenencia de drogas, uno por portación ilegal de arma permitida, uno por negativa a identificarse y uno por desobediencia a la autoridad.

El OIJ mantiene la investigación para dar con los responsables y determinar el móvil exacto del crimen, que preliminarmente se vincula con el ajuste de cuentas entre bandas rivales.

El pasado viernes 6 de marzo dos presuntos miembros de la banda Los Maruja también fueron asesinados en Cartago. (Keyna Calderón/Keyna Calderón)

Incremento de homicidios en Cartago

Con este caso, Cartago registra 21 homicidios en lo que va del año, el doble que el año anterior a la misma fecha, según estadísticas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

La mayoría de estos asesinatos estarían vinculados a disputas de territorios. Uno de los más recientes fue el doble homicidio de presuntos miembros de Los Maruja, el pasado viernes 6 de marzo.

Ese día, las víctimas, de apellidos Zúñiga Serrano (23 años) y Carmona Reyes (33), huían de un vehículo cuando perdieron el control de la moto y colisionaron contra un poste de electricidad. Tras la caída, los atacantes aprovecharon para dispararles en múltiples ocasiones.

La Policía Administrativa ha mantenido presencia policial constante en distintas comunidades de Cartago debido al alza en la violencia, en las últimas cinco semanas, aproximadamente.