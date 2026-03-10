Sucesos

Balacera frente a escuela en La Unión: muere a balazos presunto miembro de Los Gery

El crimen estaría vinculado con la disputa entre La Alianza y Los Maruja

Por Yucsiany Salazar

Un hombre de 34 años fue asesinado a balazos la noche de este lunes mientras se encontraba dentro de un vehículo en Concepción, en el cantón de La Unión, Cartago. El ataque ocurrió en las cercanías de la iglesia católica y frente a la Escuela Fernando Terán Valls.








Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

