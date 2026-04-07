Crímenes

Ataque armado en Aserrí: sujetos en moto asesinan a un hombre en vía pública

Un hombre de 36 años fue asesinado este lunes en vía pública en Aserrí.

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Por Yucsiany Salazar
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La víctima, de apellido Chaves, presentaba varios impactos de bala en su cuerpo. Imagen con fines ilustrativos. (Juan R. Costa)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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