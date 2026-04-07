Ataque armado en Aserrí: sujetos en moto asesinan a un hombre en vía pública

Un hombre de apellido Chaves, de 36 años, falleció la tarde de este lunes 6 de abril tras un ataque armado en vía pública en Aserrí, San José.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que el hecho fue atendido pasadas las 4 p. m., luego de que se alertara sobre una persona herida por arma de fuego en el lugar.
Según la versión preliminar, Chaves se encontraba en la calle cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta se aproximaron. El acompañante sacó un arma de fuego y disparó en múltiples ocasiones contra él.
La víctima presentaba impactos de bala en distintas partes del cuerpo y fue declarada fallecida en la escena.
En el sitio, los agentes judiciales recolectaron varios indicios balísticos, los cuales serán analizados por los laboratorios de ciencias forenses.