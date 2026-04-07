Ataque armado en Aserrí: sujetos en moto asesinan a un hombre en vía pública

La víctima, de apellido Chaves, presentaba varios impactos de bala en su cuerpo. Imagen con fines ilustrativos.

Un hombre de apellido Chaves, de 36 años, falleció la tarde de este lunes 6 de abril tras un ataque armado en vía pública en Aserrí, San José.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que el hecho fue atendido pasadas las 4 p. m., luego de que se alertara sobre una persona herida por arma de fuego en el lugar.

Según la versión preliminar, Chaves se encontraba en la calle cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta se aproximaron. El acompañante sacó un arma de fuego y disparó en múltiples ocasiones contra él.

La víctima presentaba impactos de bala en distintas partes del cuerpo y fue declarada fallecida en la escena.

En el sitio, los agentes judiciales recolectaron varios indicios balísticos, los cuales serán analizados por los laboratorios de ciencias forenses.