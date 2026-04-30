Ataque a balazos dentro de carro deja un muerto y un herido en Desamparados

Una de las víctimas fue declarada fallecida en el sitio tras el ataque a balazos, en Desamparados. Imagen con fines ilustrativos.

Un hombre fue asesinado y otro resultó gravemente herido tras un ataque a balazos dentro de un vehículo en Desamparados, San José.

El hecho ocurrió aproximadamente a la medianoche de este jueves en San Rafael Arriba, específicamente en barrio La Guardia, según reportes de la Cruz Roja Costarricense y el Organismo de Investigación Judicial.

De acuerdo con la información preliminar, dos hombres en moto pasaron cerca del vehículo y, quien viajaba como acompañante, disparó en reiteradas ocasiones. En el sitio falleció un sujeto de apellido Fonseca, de 48 años, con lesiones en la parrilla costal, cuello y tórax.

Mientras que, la segunda víctima, de apellido Madrigal, de 40 años, fue trasladada en condición crítica al Hospital San Juan de Dios, con heridas de bala en su rostro.

La emergencia fue atendida por unidades de soporte básico y de soporte avanzado de la Cruz Roja.

Este caso es el segundo homicidio que ocurrió en el país entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves. Dos horas antes, en Siquirres de Limón, un hombre de apellido Acosta, de 33 años, falleció cuando fue atacado a balazos mientras viajaba en su vehículo.