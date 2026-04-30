Crímenes

Ataque a balazos dentro de carro deja un muerto y un herido en Desamparados

El sobreviviente fue trasladado a un centro médico con heridas de bala en su rostro

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Por Yucsiany Salazar
La Policía custodió la escena de un asesinato en Cerro Mocho de Limón.
Una de las víctimas fue declarada fallecida en el sitio tras el ataque a balazos, en Desamparados. Imagen con fines ilustrativos. (Foto: Raúl Cascante, corresponsal GN)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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