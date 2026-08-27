Crímenes

Álvaro Padilla es condenado a 50 años de prisión por femicidio de Carolina Mora, atacada a golpes hasta morir

El Tribunal Penal acogió la solicitud del Ministerio Público y condenó al acusado por femicidio, nueve delitos informáticos y tenencia de imágenes de abuso sexual infantil.

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Por Vanessa Loaiza N.

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Carolina Mora
Carolina Mora (Tomada de redes sociales)







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Vanessa Loaiza N.

Vanessa Loaiza N.

Editora de Sucesos. Trabaja en la Redacción de La Nación desde 1998. Se especializó en temas de Infraestructura, concesión de obra pública, contratación administrativa y Transportes.

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