Crecida le sacó el carro del garaje y lo encontraron en río: intensos aguaceros causan inundaciones en Sarapiquí y Limón

El dueño de este vehículo explicó que la crecida de un río lo sacó de la cochera y arrastró cerca de 100 metros. El hecho ocurrió en Siquirres de Limón debido a la afectación por las fuertes lluvias de las últimas horas.

Una madrugada de intensas lluvias generó múltiples emergencias de Sarapiquí de Heredia, así como en la provincia de Limón, debido al paso de la onda tropical N.° 32.

En Siquirres, un vecino reporto que una crecida golpeó el garaje de su casa y arrastró su vehiculo. Un vecino encontró el automóvil 100 metros abajo en el cause de un río.

En ese cantón, además, se reportaron inundaciones en Las Juntas de El Cairo, así como en la ruta 32 a su paso por Pacuarito y Pocora. Varias viviendas quedaron parcialmente debajo del agua.

Las fuertes lluvias de la noche y madrugada provocaron que el nivel del agua creciera varios metros hasta afectar viviendas. Esto ocurrió en Siquirres, Limón. (Foto: Reiner /Foto: Reiner Montero)

Otro sitios afectados son Naranjales y la Rambla, en Sarapiquí, al igual que Guácimo, Matina y Valle La Estrella, donde se reportan crecidas y desbordamientos de ríos.

Equipos de la Cruz Roja atienden múltiples emergencias reportadas durante las últimas horas debido a las inundaciones provocadas por el paso de la onda tropial 32. Cantones como Sarapiquí, Guácimo, Siquirres y Valle La Estrella están entre los más afectados. (Foto: cor/Foto: cortesía Cruz Roja)

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) informó en las primeras horas del domingo de que el paso por el Parque Nacional Braulio Carrillo en la ruta 32 fue cerrado de nuevo, debido a la caída de material sobre esa vía nacional.

Los primeros reportes señalan que la circulación por la comunidad de El Tigre en Sarapiquí, sobre la ruta nacional 4, también resultó afectada.

Equipos de la Cruz Roja atienden múltiples emergencias reportadas durante las últimas horas debido a las inundaciones provocadas por el paso de la onda tropial 32. Cantones como Sarapiquí, Guácimo, Siquirres y Valle La Estrella están entre los más afectados. (Foto: cor/Foto: cortesía Cruz Roja)

En la provincia del Caribe se informa sobre el desbordamiento de ríos como el Parismina, Guácimo y Guacimito.

Busqueda y rescates

La Cruz Roja retomó la mañana de este domingo la búsqueda de un hombre de 55 años quien fue atrastado por la corriente del río Toro Amarillo en Pococí de Limón.

El accidente acuático ocurrió la tarde del sábado, pero debido a la crecida, el cuerpo de socorro se vio obligado a suspender la labor de rescate. “Desde las 6 a. m. personal de la institución se mantiene desplegado en el sitio, haciendo puntos fijos de búsqueda y coordinaciones co los familiares para definir la continuidad de las labores”, reportó el socorrista Ronald Brenes.

Los cuerpos de emergencia mantienen vigilancia sitios como Batán y B-Line ya que en ese último sitio fueron rescatadas tres persnas y el nivel del agua amenaza con provocar daños.

Equipos de la Cruz Roja atienden múltiples emergencias reportadas durante las últimas horas debido a las inundaciones provocadas por el paso de la onda tropial 32. Cantones como Sarapiquí, Guácimo, Siquirres y Valle La Estrella están entre los más afectados. (Foto: cor/Foto: cortesía Cruz Roja)

La Municipalidad de Limón reporta que en Valle La Estrella se habilitó un albergue en la Escuela La Plástica a donde llevaron a 67 personas. El ayuntamiento, en coordinación con el comité local de emergencias, lleva a cabo un operativo para llevar colchones, frazadas y alimentos.

En Turrialba, también hubo afectación ya que según la Cruz Roja, a eso de las 4 a. m., rescataron a una familia afectada por el desbordamiento de un río que pasa por la comunidad de Mora. En ese sitio fueron valorados tres adultos y seis menores edad; todos fueron trasladado a un albergue en el barrio Sictaya.

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) informó de que se mantienen en el recuento de afectaciones por las lluvias.

Colaboró: Reiner Montero.