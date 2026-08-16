Sucesos

Crecida le sacó el carro del garaje y lo encontraron en río: intensos aguaceros causan inundaciones en Sarapiquí y Limón

Reportan viviendas inundadas y carreteras afectadas, entre ellas la ruta 32

EscucharEscuchar
Por Christian Montero
El dueño de este vehículo explicó que la crecida de un río lo sacó de la cochera y arrastró cerca de 100 metros. El hecho ocurrió en Siquirres de Limón debido a la afectación por las fuertes lluvias de las últimas horas.
El dueño de este vehículo explicó que la crecida de un río lo sacó de la cochera y arrastró cerca de 100 metros. El hecho ocurrió en Siquirres de Limón debido a la afectación por las fuertes lluvias de las últimas horas. (Foto: Reiner /Foto: Reiner Montero)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Onda tropical 32inundaciones Sarapiquí y LimónComisión Nacional de Emergencias
Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.