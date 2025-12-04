‘CR Hoy’ denuncia que policías destruyeron el celular de uno de sus periodistas; esto responde Seguridad

Según el medio, eso ocurrió mientras cubrían los allanamientos ejecutados en Reina de los Ángeles, en Hatillo.

El medio digital CR Hoy denunció que un oficial de la Policía Control de Drogas (PCD) le arrebató el celular a uno de sus colaboradores, Daniel González, lo lanzó al suelo y lo pisoteó hasta quebrarlo. Según el reporte, otro policía se acercó y, con su arma en la mano, remató la destrucción del dispositivo del colaborador.

Según el medio, eso ocurrió mientras cubrían los allanamientos ejecutados en María Reina, en Hatillo. El fin de este operativo fue detener a la mayor cantidad posible de vendedores de drogas y cabecillas de grupos de narcotráfico asentados a menos de cuatro kilómetros del centro de la capital.

“Nosotros nos pusimos cerca de la Policía precisamente porque esa zona es peligrosa. Pero cuando empecé a grabar el policía se me acercó y me tiró el celular al piso y lo golpeó con el arma. Luego me dijo algo que no entendí y después llegó otro oficial y con su arma también golpeó el celular”, dijo González a CRHoy.com.

El director de la PCD, Stephen Madden, explicó a La Nación: “Cuando estábamos ingresando, posterior, unos 20 minutos, se presentó el periodista Álvaro Sánchez cuando estaba ahí en vía pública y me hace la observación que, en apariencia, un periodista de CR Hoy fue aparentemente agredido por un oficial de la PCD y también con el tema de un celular.

“No obstante, la respuesta en ese momento, y la que mantengo en este, es que no he recibido ningún reporte ahorita por parte de ninguno de los oficiales de la PCD y que estamos en toda la disposición de responder las preguntas posteriormente de que tengamos el reporte. Necesitamos ver y conocer las dos partes”, dijo Madden ante consultas de La Nación.

El director de la PCD agregó que se establecerá la investigación respectiva para determinar qué fue lo que sucedió de acuerdo al procedimiento que existe en el Ministerio de Seguridad Pública.

Allanamientos en María Reina, Hatillo, para detener a la mayor cantidad posible de vendedores de droga. (JOHN DURAN/John Durán)

Según el medio, el aparato telefónico quedó totalmente destruido en varios pedazos.

“El comunicador solo estaba grabando la detención de unos sospechosos cuando el primer agente, rápidamente y molesto, se abalanzó contra él y su integridad. Según el oficial, el comunicador no podía grabarlos hecho;, sin embargo, estaba a más de un metro de distancia de la detención, identificado, en vía pública y reportando el trabajo que ellos estaban ejecutando contra el crimen organizado”, explicó la publicación de CR Hoy.

Colaboró el periodista Christian Montero.