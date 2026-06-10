Costarricense desaparecido en Colombia fue hallado muerto

La familia de Alejandro Calderón Hernández, un comerciante de 42 años y vecino de San Rafael de Heredia, que permanecía desaparecido en Colombia, confirmó el hallazgo de su cuerpo.

“Con profundo dolor y el corazón destrozado, confirmamos que el cuerpo encontrado en Bogotá, Colombia, corresponde a Alejandro Calderón Hernández, conocido por todos como ‘Nano’“, escribieron a través del perfil de Facebook “Busquemos a Nano”, desde el cual se coordinaron las labores de búsqueda.

Por el momento, según comunicaron, están llevando a cabo los trámites y diligencias correspondientes junto a las autoridades y, en medio del luto, expresaron agradecimiento a quienes acompañaron con oraciones, apoyo, solidaridad y muestras de cariño durante los últimos 12 días.

“Respetuosamente solicitamos comprensión y privacidad para la familia en estos momentos de profundo duelo. Por el momento no estaremos brindando entrevistas a medios de comunicación”, agregaron.

Desde la noche del martes 9 de junio, familiares de Alejandro confirmaron el hallazgo de un cuerpo en el país sudamericano; sin embargo, todavía la mañana de este miércoles no contaban con información que confirmara que los restos correspondían a los del costarricense.

Alejandro perdió contacto con sus allegados desde la noche del viernes 29 de mayo, justo el día que llegó a Bogotá por motivos comerciales. Él es propietario de Karen Boutique, una tienda virtual que abrió hace unos tres años y que está dedicada a la venta de ropa, gorras y otros artículos que adquiría en Colombia.

El hombre tenía previsto viajar con un primo, pero este último no pudo abrir la aplicación EDUS, de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), para comprobar que ya tenía la vacuna contra la fiebre amarilla, y tuvo que quedarse en Costa Rica.

Según su familia, el comerciante llegó a la capital colombiana a las 9:30 a. m. y dedicó el día a hacer compras. Cerca de las 6 p. m. emprendió el regreso hacia el hotel donde se hospedaba, el mismo que había utilizado en al menos dos o tres visitas anteriores al país.

Antes de las 7 p. m. Alejandro envió una fotografía mientras caminaba hacia el hospedaje. Desde entonces no volvió a comunicarse con familiares ni allegados. “Es la primera vez que pasa tanto tiempo sin contacto, lo que lo hace más extraño”, afirmó su hermano.

Por el momento se desconocen las circunstancias que llevaron a su muerte.