Sucesos

Costarricense desaparecido en Colombia fue hallado muerto

Alejandro Calderón Hernández estaba desaparecido en Bogotá, Colombia, desde el 29 de mayo

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Por Natalia Vargas
Alejandro Calderón desapareció el pasado viernes en Bogotá, Colombia
Alejandro Calderón desapareció el pasado viernes en Bogotá, Colombia (Facebook/Alejandro Calderón desapareció el pasado viernes en Bogotá, Colombia)







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Alejandro Calderón HernándezColombiadesaparecidoCosta Rica
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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