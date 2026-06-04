Costa Rica tendrá una tarde con aguaceros y tormentas este viernes: estas serán las zonas más afectadas

La actividad de la zona de convergencia intertropical favorecerá lluvias, tormentas eléctricas y temperaturas altas este viernes en Costa Rica.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informa que este viernes 5 de junio la zona de convergencia intertropical permanecerá activa sobre el país. Esta condición favorecerá el desarrollo de aguaceros y tormentas eléctricas en distintas regiones durante el día.

Durante la madrugada, se presentarán lluvias y tormentas eléctricas sobre las aguas del Pacífico. Estos núcleos podrán extenderse hacia sectores costeros de la península de Nicoya y del Pacífico Central.

Para la tarde, el IMN prevé aguaceros con tormenta eléctrica en el Pacífico Norte y la zona norte. También se registrarán precipitaciones dispersas en el Valle Central, el Pacífico Central, el Pacífico Sur y las zonas montañosas del Caribe. En la noche aumentará la nubosidad y comenzarán lluvias en las regiones del Pacífico, con mayor incidencia cerca de la costa.

En el Valle Central, la mañana tendrá nubosidad parcial. Durante la tarde aumentará la cobertura nubosa y se presentarán aguaceros aislados con posible tormenta eléctrica. En la noche persistirá el cielo nublado con posibilidad de lluvia ligera. En San José, la temperatura mínima será de 19,5 °C y la máxima de 28 °C.

El Pacífico Norte tendrá una de las jornadas más calurosas del país. La nubosidad aumentará en horas de la tarde y dará paso a aguaceros con tormenta eléctrica. Las lluvias serán más frecuentes durante la noche cerca de la costa. Liberia registrará una temperatura mínima de 23,1 °C y una máxima de 36,7 °C.

En el Pacífico Central, la mañana mostrará nubosidad parcial y algunos chubascos costeros aislados. Más adelante se desarrollarán aguaceros dispersos acompañados de tormenta eléctrica. En Quepos, la temperatura oscilará entre 21 °C y 31,8 °C.

El Pacífico Sur mantendrá condiciones variables durante gran parte del día. La tarde traerá aguaceros con tormenta eléctrica y la noche tendrá lluvias dispersas, especialmente en sectores costeros. Golfito alcanzará una mínima de 22,6 °C y una máxima de 34 °C.

En el Caribe Norte, predominará el cielo entre parcial y mayormente nublado. Las precipitaciones más importantes aparecerán en la tarde sobre las montañas. Guápiles reportará una temperatura mínima de 22,8 °C y una máxima de 28,2 °C.

El Caribe Sur tendrá pocas nubes durante la mañana. En la tarde surgirán lluvias en las zonas montañosas y aumentará la nubosidad hacia la noche. Limón registrará una mínima de 21,8 °C y una máxima de 31 °C.

La zona norte experimentará un incremento de la inestabilidad durante la tarde. El IMN prevé aguaceros acompañados de tormenta eléctrica y lluvias en las primeras horas de la noche. Ciudad Quesada tendrá una temperatura mínima de 18,4 °C y una máxima de 26,6 °C.

Las condiciones atmosféricas mantendrán un patrón favorable para la formación de lluvia en buena parte del territorio nacional, especialmente durante la segunda mitad de la jornada.

Efemérides

En San José, la salida del sol será a las 5:15 a. m. y la puesta del sol ocurrirá a las 5:55 p. m. La Luna saldrá a las 10:19 p. m. y se dirigirá hacia el cuarto menguante.