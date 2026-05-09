Sucesos

Costa Rica tendrá un domingo caluroso y con pocas lluvias: temperatura alcanzará los 37,8 °C

El IMN prevé condiciones estables para este domingo, con ambiente seco, ráfagas de viento y baja posibilidad de precipitaciones

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Por Damián Arroyo C.
Atardecer con buen clima sobre San José
El IMN pronostica un domingo con ambiente seco, pocas lluvias y temperaturas elevadas en varias regiones de Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

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