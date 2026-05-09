Costa Rica tendrá un domingo caluroso y con pocas lluvias: temperatura alcanzará los 37,8 °C

El IMN pronostica un domingo con ambiente seco, pocas lluvias y temperaturas elevadas en varias regiones de Costa Rica.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informa que este domingo 10 de mayo persistirá una masa de aire seco sobre América Central. Esta condición favorecerá el predominio de buen tiempo en la mayor parte del territorio nacional.

Según el pronóstico del IMN, la disminución de humedad limitará la formación de nubosidad. Por esta razón, el cielo permanecerá entre poca y parcial nubosidad en gran parte del país. La probabilidad de lluvias será baja y solo el Pacífico Sur tendrá posibilidad de chubascos aislados.

En el Valle Central, la madrugada y la mañana tendrán poca nubosidad. En la tarde aumentará parcialmente la cobertura nubosa y persistirán ráfagas de viento. San José tendrá una temperatura mínima de 18,1 °C y una máxima de 27,4 °C.

El Pacífico Norte mantendrá cielos con pocas nubes durante gran parte del día. Cerca de las montañas se presentarán ráfagas ocasionales de viento en la mañana y la tarde. Liberia registrará una mínima de 21,7 °C y una máxima de 37,8 °C.

En el Pacífico Central predominará el cielo poco nublado durante la madrugada y la mañana. En horas de la tarde y la noche el ambiente estará parcialmente nublado. Parrita tendrá temperaturas entre 22,9 °C y 32,8 °C.

El Pacífico Sur mostrará nubosidad variable desde las primeras horas del día. Durante la tarde aumentará la posibilidad de chubascos localizados en sectores costeros. Golfito reportará una mínima de 23,7 °C y una máxima de 33,9 °C.

Las regiones del Caribe Norte y Caribe Sur permanecerán parcialmente nubladas durante toda la jornada. Las condiciones atmosféricas limitarán la ocurrencia de lluvias significativas. Limón tendrá temperaturas entre 23,0 °C y 28,0 °C.

En la zona norte, el cielo variará entre poca y parcial nubosidad durante la madrugada y el resto del día. Ciudad Quesada registrará una temperatura mínima de 16,6 °C y una máxima de 28,2 °C.

El IMN indicó que la estabilidad atmosférica mantendrá un ambiente seco y caluroso en varias regiones del país, especialmente en Guanacaste y sectores del Pacífico.

Efemérides

En San José, la salida del sol será a las 05:17 a. m. y la puesta del sol ocurrirá a las 05:49 p. m. La fase lunar avanzará hacia luna nueva.