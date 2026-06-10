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Costa Rica sentirá más calor este jueves: temperaturas alcanzarán los 35,3 °C y disminuirán las lluvias

Conozca cuáles regiones tendrán las temperaturas más elevadas y dónde se esperan aguaceros aislados este jueves

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Por Silvia Ureña Corrales
El jueves tendrá más calor y menos lluvias en Costa Rica. El Caribe y la zona norte concentrarán los aguaceros aislados de la tarde. (Rafael Pacheco Granados)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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