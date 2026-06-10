Costa Rica sentirá más calor este jueves: temperaturas alcanzarán los 35,3 °C y disminuirán las lluvias

El jueves tendrá más calor y menos lluvias en Costa Rica. El Caribe y la zona norte concentrarán los aguaceros aislados de la tarde.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que este jueves 11 de junio de 2026 el país experimentará una disminución de la humedad. Esa condición favorecerá un aumento de las temperaturas y una reducción general de las lluvias.

Según el pronóstico, durante la mañana predominará el cielo poco nublado en gran parte del territorio nacional. Además, el ambiente será cálido. En horas de la tarde, la mayor cobertura nubosa se concentrará en las montañas del Caribe y en la zona norte. En esos sectores se presentarán lluvias, aguaceros aislados y posible tormenta eléctrica. El resto del país tendrá escasa actividad lluviosa.

En el Valle Central, la madrugada y la mañana tendrán pocas nubes. Durante la tarde aumentará la nubosidad y se registrarán lluvias aisladas. San José tendrá una temperatura mínima de 17 °C y una máxima de 27,6 °C.

Por su parte, el Pacífico Norte mantendrá condiciones estables durante gran parte del día. La región registrará pocas nubes en la mañana y nubosidad parcial en la tarde. Se esperan lluvias aisladas en la península. Puntarenas destacará con una temperatura entre 23,6 °C y 35,3 °C, una de las más altas del país.

En el Pacífico Central, el cielo permanecerá poco nublado durante la primera mitad de la jornada. Para la tarde aumentará la nubosidad y se desarrollarán lluvias dispersas con tormenta. Quepos reportará una mínima de 23,3 °C y una máxima de 32,2 °C.

Las condiciones serán similares en el Pacífico Sur. La región tendrá poca nubosidad durante la mañana y lluvias dispersas con tormenta en la tarde. Golfito registrará temperaturas entre 21,9 °C y 32 °C.

En el Caribe Norte, la nubosidad aumentará durante la tarde. El IMN prevé aguaceros dispersos y posible tormenta. Guápiles tendrá una temperatura mínima de 22,7 °C y una máxima de 32 °C.

Mientras tanto, el Caribe Sur también enfrentará aguaceros aislados y posibilidad de tormenta durante la tarde. Limón registrará temperaturas entre 23,4 °C y 30,3 °C.

La zona norte iniciará el día con nubosidad parcial y pocas nubes en la mañana. En la tarde se desarrollarán lluvias y tormentas aisladas. Ciudad Quesada tendrá una temperatura mínima de 18 °C y una máxima de 26 °C.

El IMN indicó que la reducción de la humedad favorecerá temperaturas más elevadas en varias regiones del país y limitará la cantidad de lluvias previstas para esta jornada.

Efemérides

En San José, la salida del Sol será a las 5:16 a. m. y la puesta a las 5:56 p. m. La fase lunar avanzará hacia luna nueva.