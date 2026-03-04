Costa Rica extradita a sirio requerido en Estados Unidos por presunto tráfico de personas

Un ciudadano sirio es extraditado a Estados Unidos por presunto delito de tráfico de personas.

La mañana de este miércoles, agentes de la Oficina Central Nacional de Interpol en San José, del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), ejecutaron la extradición de un ciudadano sirio, quien era requerido por autoridades estadounidenses desde el 2022.

El sujeto fue identificado únicamente con el apellido Maklad, quien ha sido investigado por autoridades de aquel país por presunto tráfico de personas. Se sospecha que el hombre, de 40 años, era un miembro importante de una organización criminal asentada en el estado de Nuevo México, Estados Unidos.

El tráfico lo habría realizado con migrantes provenientes de Egipto, Guatemala y Venezuela entre el 2022 y el 2025.

Maklad fue detenido el 25 de mayo del año pasado cuando presuntamente intentó ingresar de manera irregular a Costa Rica por vía terrestre, a través de un puesto fronterizo con Nicaragua, tras huir de Estados Unidos. En agosto del mismo año, agentes de Interpol corroboraron que pesaba en su contra una alerta roja internacional.

“Costa Rica no es refugio para delincuentes de ninguna nacionalidad y vamos a estar pendientes de ejecutar todas las acciones operativas en conjunto con autoridades policiales de otros países para poder aprehender y poner a la orden a estas personas que tienen antecedentes”, dijo el jefe de la unidad de Interpol del OIJ, Osvaldo Ramírez, en un video enviado a la prensa.