Costa Rica extradita a sirio requerido en Estados Unidos por presunto tráfico de personas

El hombre, de apellido Maklad, fue entregado por agentes de la Oficina Central Nacional de Interpol del OIJ; es señalado como integrante de una organización con base en Nuevo México.

Por Hillary Benavides Meléndez
Un ciudadano sirio es extraditado a Estados Unidos por presunto delito de tráfico de personas.
Un ciudadano sirio es extraditado a Estados Unidos por presunto delito de tráfico de personas. (OIJ/OIJ)







Hillary Benavides Meléndez

Hillary Benavides Meléndez

Periodista en pasantía sección Nacionales. Graduada como licenciada en Comunicación con énfasis en Producción Audiovisual de la Universidad Latina de Costa Rica.

