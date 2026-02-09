Costa Rica confirma extradición de exvicealcalde de Golfito y un salvadoreño por narcotráfico

El Ministerio Público confirmó, la tarde de este lunes, que Estados Unidos solicitó a Costa Rica la extradición de dos personas más por delitos de narcotráfico.

Se trata de un costarricense identificado como Jimmy Roy Vindas Aguilar, exvicealcalde de Golfito por el Partido Liberación Nacional entre 2016 y 2020, y un salvadoreño identificado como Jimmy Adonay Posada Chevez, alias “Turbo”, requeridos por el Tribunal del Distrito Medio de Florida.

Ambos permanecen en prisión preventiva desde agosto del 2025, como imputados en la causa 25-000035-1981-PE. En esa investigación, la Fiscalía Adjunta Especializada contra la Delincuencia Organizada los vincula con el transporte y comercialización de al menos 38 paquetes de cocaína que, en apariencia, tenían como destino Estados Unidos.

Vindas y Posada fueron dos de tres aprehendidos durante un operativo coordinado entre varias fuerzas policiales del país y la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos.

En ese momento, las autoridades detuvieron dos vehículos: uno de color blanco y otro azul. La droga fue ubicada en el automóvil color blanco, en un compartimiento secreto que utilizaron los sospechosos para que no estuviera visible.

Según lo informado, el Gobierno de Estados Unidos formalizará en los próximos días la solicitud de extradición contra Posada y Vindas. Una vez recibida, las autoridades costarricenses realizarán el procedimiento previsto en la legislación nacional para este tipo de trámites.

Vindas también había sido mencionado por la Fiscalía en el expediente del Caso Diamante, en el cual se investiga presunta corrupción en contratos de obras públicas en varias municipalidades.

En noviembre del 2021, La Nación divulgó que jerarcas de MECO le habrían prometido dádivas a Vindas, cuando era vicealcalde y a otros dos funcionarios municipales de apellidos Mayorga y Suárez.

En las pesquisas, se cita que las coimas habrían sido entregadas entre marzo y agosto del 2020 y que sirvieron para que estos funcionarios anularan una adjudicación y se la cedieran a MECO por la suma de ¢1.203 millones, para la rehabilitación vial con tratamiento superficial en varios distritos del cantón.

Vindas Aguilar, además, es primo de un hombre identificado como Rolando Alberto Vindas Abarca, de 45 años, quien fue sentenciado a