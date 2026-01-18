Costa Rica bajo influencia del empuje frío N.° 11: dominarán las condiciones ventosas este lunes 19 de enero

Condiciones inestables en el Caribe y la zona norte del país marcarán este lunes 19 de enero, con vientos intensos en Guanacaste y el Valle Central. Foto:

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) anunció que este lunes 19 de enero Costa Rica continuará bajo la influencia del empuje frío N.° 11, fenómeno que mantendrá las condiciones ventosas en varias regiones del país, especialmente en Guanacaste y el Valle Central.

Durante la madrugada y la mañana se registrará un cielo con pocas nubes a parcialmente nublado en la mayor parte del territorio nacional. En el Caribe y la zona norte se espera nubosidad con lluvias variables, asociadas al ingreso de humedad con vientos alisios.

En el Valle Central se mantendrá un ambiente ventoso a lo largo del día, con lloviznas intermitentes en zonas elevadas. En San José se prevé una mínima de 18,1 °C y una máxima de 25 °C, mientras que en Cartago se alcanzará la temperatura más baja del Valle, con 15 °C.

La región del Pacífico norte permanecerá con cielos despejados y fuertes ráfagas de viento durante todo el día. En Nicoya se registrará la temperatura más alta del país, con un valor de 35,3 °C y una mínima de 22,2 °C.

En el Pacífico central predominará el buen tiempo con pocas nubes en la madrugada y mañana, mientras que en la tarde se presentará nubosidad parcial sin lluvias importantes. En Quepos las temperaturas oscilarán entre los 21,9 °C y los 31,7 °C.

La región del Pacífico sur experimentará condiciones estables, con pocas nubes en general. Sin embargo, se mantendrá el viento en las zonas altas montañosas. Golfito registrará una mínima de 21,8 °C y una máxima de 30 °C.

En zonas del Caribe norte, como Guápiles y Tortuguero, se anticipan lluvias aisladas durante la mañana, con cielo parcialmente nublado en el resto del día. Guápiles alcanzará los 28 °C, con una mínima de 21,4 °C.

El Caribe sur, incluyendo Limón y Sixaola, también presentará lluvias intermitentes al inicio del día, seguidas de nubosidad parcial. Limón tendrá una temperatura entre los 23 °C y los 29,9 °C.

En la zona norte la nubosidad y las lluvias se harán presentes desde horas tempranas, con ambiente parcialmente nublado en la tarde y noche. En Upala se esperan temperaturas entre 22,2 °C y 32 °C.

La combinación de fuertes vientos y humedad favorecerá la formación de nubosidad y lluvias en sectores del norte y Caribe, mientras que en la parte central del país las ráfagas mantendrán cielos parcialmente nublados y lloviznas aisladas.

Efemérides

En San José, el sol saldrá a las 5:58 a. m. y se pondrá a las 5:36 p. m. La fase lunar avanzará hacia cuarto creciente.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.