Coronado, Goicoechea y Cartago figuran entre los cantones más fríos del país este 21 de enero

Temperaturas mínimas de hasta 1,5 °C se registraron este 21 de enero en Coronado, Goicoechea y Cartago. Conozca cómo amaneció su zona, según datos preliminares del IMN

Por Silvia Ureña Corrales
Llovizna y neblina, clima
El IMN informó temperaturas mínimas de hasta 1,5 °C en zonas altas y valores por debajo de 10 °C en varios sectores del país. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







Silvia Ureña Corrales

