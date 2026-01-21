Coronado, Goicoechea y Cartago figuran entre los cantones más fríos del país este 21 de enero

El IMN informó temperaturas mínimas de hasta 1,5 °C en zonas altas y valores por debajo de 10 °C en varios sectores del país.

Las temperaturas mínimas registradas este miércoles 21 de enero descendieron hasta 1,5 °C en zonas de alta montaña del país, de acuerdo con datos preliminares del Instituto Meteorológico Nacional (IMN). El valor más bajo se presentó en el volcán Turrialba, en la región Caribe Sur.

El reporte oficial indicó que varias estaciones del Valle Central, Zona Norte y zonas volcánicas reportaron amaneceres fríos, con registros por debajo de los 10 °C en sectores elevados y rurales.

En el volcán Irazú, también en el Caribe Sur, la temperatura mínima llegó a 2,3 °C, mientras que en el volcán Poás, en la Zona Norte, el termómetro marcó 6,6 °C. En el cerro Cedral, en el Valle Central, se reportaron 7,9 °C.

Para el Valle Central, las estaciones mostraron valores entre 10,2 °C y 15,2 °C. Entre los puntos más fríos figuraron Rancho Redondo, con 10,2 °C, La Unión, con 10,9 °C, y Cerro Jucó, con 11,5 °C. En sectores urbanos, como el Aeropuerto Juan Santamaría, la mínima fue de 19,4 °C.

En la zona norte, varias estaciones se ubicaron entre 16 °C y 22 °C, con registros como Los Chiles, con 21,6 °C, y Cutris de San Carlos, con 22,2 °C. En áreas de mayor altitud, como volcán Tenorio, la mínima fue de 18,8 °C.

Las regiones costeras del Pacífico Norte y Pacífico Sur presentaron temperaturas más altas, aunque también por debajo de lo habitual para algunos sectores. En Puntarenas, el registro mínimo fue de 26,1 °C, mientras que en Golfito se reportaron 23,3 °C y en Osa, 21,2 °C.

El IMN informó que este miércoles 21 de enero se presentó una disminución del empuje frío N.° 11, situación que generó cambios en las condiciones del tiempo en el país. El ajuste en este sistema atmosférico influyó principalmente en la distribución de nubosidad y humedad durante la jornada.

Según la institución, durante la primera mitad del día se mantuvo una alta humedad, con mayor incidencia en el Caribe y la Zona Norte, donde se registraron lluvias dispersas de intensidad ligera a moderada. Para la segunda mitad del día, la nubosidad tendió a disminuir y las precipitaciones cedieron de forma gradual en la mayor parte del territorio nacional.