Control de carretera en San Ramón termina con hallazgo de 30 barriles de cianuro y tres detenidos

Los detenidos fueron entregados a la Fiscalía

Por Sebastián Sánchez y Edgar Chinchilla
En el control policial en San Ramón, las autoridades hallaron cianuro.
En el control policial en San Ramón, las autoridades hallaron cianuro.







Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

