Control de carretera en San Ramón termina con hallazgo de 30 barriles de cianuro y tres detenidos

Oficiales de la Fuerza Pública encontraron 30 barriles de cianuro, 100 cajas de licor y cerca de ¢3 millones en efectivo dentro de un camión detenido durante un control de carretera en Bajo Rodríguez de San Ramón, frente a la soda La Negrita.

El hallazgo se produjo la tarde de este miércoles como parte de un operativo. Tres personas fueron detenidas en el lugar y puestas a las órdenes de la Fiscalía de San Ramón, que determinará su situación judicial.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar el origen y destino de los productos decomisados.