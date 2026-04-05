Conductor de plataforma lucha por su vida tras asalto con arma blanca cuando hacía un viaje en Orotina

Un conductor de 69 años lucha por su vida tras ser atacado con arma blanca durante el robo de su vehículo en Orotina. Imagen con fines ilustrativos.

Un hombre de 69 años, de apellido Arroyo, permanece en condición crítica luego de ser atacado con un arma blanca durante un asalto ocurrido la noche de este sábado en La Ceiba de Orotina, mientras ofrecía un servicio de transporte.

Según el informe preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el adulto mayor trabaja como conductor para una plataforma de transporte. La versión inicial indica que el servicio fue solicitado en San Ramón, Alajuela, donde el conductor recogió a varios pasajeros con destino a Orotina.

Al llegar a La Ceiba, alrededor de las 9:30 p. m., los ocupantes del vehículo intentaron sustraer el automóvil. Tras lo sucedido, hubo un enfrentamiento entre el conductor y los sospechosos.

En medio del forcejeo, la víctima sufrió heridas de arma blanca en varias partes de su cuerpo, principalmente en el abdomen. Tras el ataque, los sospechosos huyeron del lugar con el vehículo robado.

La Cruz Roja Costarricense atendió la emergencia en el sitio y trasladó al hombre en condición crítica al Hospital Monseñor Sanabria, en Puntarenas.

El caso se encuentra en investigación por parte de agentes del OIJ de Orotina, quienes trabajan para esclarecer lo sucedido, dar con los responsables y ubicar el automóvil robado.