Sucesos

Conductor de plataforma lucha por su vida tras asalto con arma blanca cuando hacía un viaje en Orotina

Un adulto mayor fue apuñalado luego de recoger pasajeros en San Ramón y llevarlos a Orotina. Los sospechosos huyeron con el vehículo.

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Por Yucsiany Salazar
El hombre fue asesinado de varias heridas de cuchillo, la Cruz Roja lo declaró fallecido
Un conductor de 69 años lucha por su vida tras ser atacado con arma blanca durante el robo de su vehículo en Orotina. Imagen con fines ilustrativos. (cortes/cortesía)







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OrotinaAsaltoArma blanca
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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