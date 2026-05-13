Conductor de pick-up atropelló y mató a motociclista, OIJ lo busca

En la imagen se resalta el momento en que el conductor del pick up impacta al motociclista que estaba en el acceso al puente Juan Pablo II.

Un desperfecto mecánico obligó a Walter Eduardo Serrano Gamboa a detenerse la noche del sábado 9 de mayo en el acceso al puente Juan Pablo II en la Uruca, lo cual resultó mortal para el hombre de 39 años.

Mientras Walter revisaba la cadena de su vehículo, el conductor de un pick-up que iba en sentido Alajuela - San José lo impactó de forma violeta y siguió su recorrido. El vecino de Desamparados falleció en el sitio minutos después, pese a ser auxiliado por cruzrojistas.

Una cámara de vigilancia cercana captó el atropello y el video ahora es una de las principales evidencias con que cuenta el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para dar con el sospechoso.

Serrano Gamboa había visitado poco antes de la tragedia a su hijo de 15 años y se dirigía hacia su casa en San Miguel de Desamparados. El 20 de este mes el hombre, quien laboraba para una institución bancaria, cumpliría 40 años.

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Agentes de la Sección de Delitos Contra la Integridad Física y Tránsito del OIJ requieren ayuda de la ciudadanía para ubicar al conductor que provocó el mortal atropello y se dio a la fuga.

Si tiene información que permita a los investigadores judiciales ubicar el pick-up y a la persona que lo manejaba esa noche, llame a la línea confidencial 800-8000-645. También puede enviar un mensaje al WhatsApp 8800-0645.