Sucesos

Conductor de pick-up atropelló y mató a motociclista, OIJ lo busca

Hechos ocurrieron la noche del sábado cerca del puente Juan Pablo II.

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Por Christian Montero
En la imagen se resalta el momento en que el conductor del pick up impacta al motociclista que estaba en el acceso al puente Juan Pablo II.
En la imagen se resalta el momento en que el conductor del pick up impacta al motociclista que estaba en el acceso al puente Juan Pablo II. (Foto: cortes/Foto: cortesía OIJ)







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Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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