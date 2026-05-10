Sucesos

Adolescente de 14 años falleció tras accidente en carretera Costanera sur

Conductor que provocó choque al parecer estaba ebrio.

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Por Christian Montero
Imagen externa del Hospital Escalante Pradilla en Pérez Zeledón. Se observa el servicio de urgencias.
La menor murió en el hospital Fernando Escalante Pradilla de Pérez Zeledón, a donde también llevaron a los heridos del accidente ocurrido en la carretera costanera sur. (CCSS)







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Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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