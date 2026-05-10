Adolescente de 14 años falleció tras accidente en carretera Costanera sur

La menor murió en el hospital Fernando Escalante Pradilla de Pérez Zeledón, a donde también llevaron a los heridos del accidente ocurrido en la carretera costanera sur.

Una joven de 14 años fue la víctima mortal de un choque ocurrido la madrugada de este domingo 10 de mayo en la carretera Costanera sur, entre Dominical y Quepos.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó de que la menor viajaba en un vehículo con un hombre y dos mujeres, quienes también resultaron heridas.

Todos los afectados fueron trasladados al Hospital Escalante Pradilla, de Pérez Zeledón. La adolescente murió en ese centro médico, mientras que los adultos permanecen internados.

Trascendió que el conductor que provocó la tragedia habría colisionado un tercer vehículo y que estaba bajo los efectos del alcohol. El hombre quedó a cargo de las autoridades judiciales y está en celdas del OIJ de Quepos.

Al parecer, la menor fallecida era hija de un bombero.

Muerte y fuga

Entre la noche del sábado y las primeras horas del domingo, la Policía Judicial reportó otros fallecimientos en carreteras nacionales.

Uno de ellos involucró a un motociclista de apellidos Serrano Gamboa, quien se desplazaba cerca del puente Juan Pablo II en la Uruca y tuvo un desperfecto mecánico. El hombre, de 39 años, se orilló para revisar lo que había pasado, pero mientras estaba en esa gestión el conductor de un vehículo lo impactó y huyó del sitio.

En la Virgen de Sarapiquí, en Heredia, a eso de las 3:30 a.m. de este domingo, otro motociclista falleció debido a un accidente de tránsito.

Según el OIJ, el fallecido era de apellido Zapata, quien tenía 39 años y por razones que se desconocen perdió el control de la moto, se estrelló con un carro y murió en el sitio.