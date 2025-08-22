Conductor aparentemente ebrio intentó atropellar a oficial y terminó detenido en La Fortuna

A las 4:20 p. m. del jueves 21 de agosto, oficiales de la Policía Municipal Turística y de la Fuerza Pública mantenían un operativo frente a la entrada de Eco Quintas, en La Fortuna de San Carlos, cuando se registró un incidente con un conductor que manejaba un vehículo marca Land Rover.

Según el informe policial, al solicitarle que se detuviera, el sujeto de apellido Alfaro intentó atropellar a un oficial municipal. De inmediato, las autoridades iniciaron una persecución.

En su intento de huida, el hombre colisionó primero contra una patrulla de la Fuerza Pública y luego contra un vehículo de la Policía Municipal, el cual, gracias a un mataburros, logró detenerlo sin sufrir daños.

Durante la intervención, el sospechoso lanzó varias latas de cerveza desde el vehículo e inmediatamente fue reducido por los oficiales.

La prueba de alcoholemia resultó positiva y las autoridades también informaron de que en el carro encontraron marihuana y cocaína.

El detenido fue remitido a la Fiscalía de La Fortuna para enfrentar cargos por intento de atropello, conducción temeraria y daños a vehículos oficiales. También, deberá pagar más de ¢400.000 en multas por diversas irregularidades detectadas en el vehículo y en su conducción, informó una fuente policial.