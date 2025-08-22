Sucesos

Conductor aparentemente ebrio intentó atropellar a oficial y terminó detenido en La Fortuna

El incidente ocurrió la tarde del jueves 21 de agosto

Por Edgar Chinchilla, corresponsal GN

A las 4:20 p. m. del jueves 21 de agosto, oficiales de la Policía Municipal Turística y de la Fuerza Pública mantenían un operativo frente a la entrada de Eco Quintas, en La Fortuna de San Carlos, cuando se registró un incidente con un conductor que manejaba un vehículo marca Land Rover.








