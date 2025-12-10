Condovac se pronuncia sobre allanamiento en sus instalaciones

Condovac se pronunció sobre investigación que lleva el Ministerio Público contra miembros y exmiembros de la Junta Directiva.

El Club y Hotel Condovac La Costa, situado en playa Hermosa, Guanacaste, se pronunció sobre el allanamiento ejecutado por la Fiscalía Adjunta de Liberia en sus instalaciones, por una causa penal en la que las autoridades indagan el presunto delito de administración fraudulenta.

El caso se tramita en el expediente 25-000020-0283-PE y se originó por una denuncia que interpusieron 22 socios que alegan la existencia de una supuesta estructura criminal conformada por miembros y exmiembros de la Junta Directiva con el aparente objetivo de llevar a la quiebra de forma fraudulenta el hotel para su posterior venta, en perjuicio de los socios minoritarios y adultos mayores.

Sobre las diligencias, la Junta Directiva y la Administración del Club informaron por medio de un comunicado de prensa que en este momento no existe una acusación formal en contra del Club, ni de sus colaboradores.

“El Club brindó todas las facilidades necesarias para la realización de la diligencia y reafirma su compromiso con la legalidad, la transparencia y la cooperación institucional. Estos valores han guiado históricamente nuestra labor y continúan siendo pilares fundamentales de nuestra actuación”, indicó.

Además, afirmaron que las investigaciones no afectaron ni afectarán las operaciones ni actividades del Club.

Además del allanamiento en el hotel, el Ministerio Público intervino la oficina del expresidente del Club, un hombre identificado con los apellidos Rodríguez Rivera, ubicada en paseo Colón, San José.

El Ministerio Público informó que el objetivo era ubicar evidencia documental y electrónica relacionada, entre otros, con información contable y registro de accionistas.

La Fiscalía confirmó que los apellidos de las personas investigadas en el caso son: Alfaro Rojas, Barahona Pereira, Martínez Zúñiga, Alfaro Esquivel, Rodríguez Rivera, Guevara Sánchez, García Contreras, Barrantes León, Medina Espinoza, Chavarría Angulo y Leal Ruiz.

A la lista se suman, Chaves Sandoval, Cortés Juárez, Hernández Cortés, Carrillo Carvajal, Bustamante González, Núñez Ruiz, Araya Rivas y Salas Bonilla.