Sucesos

Pidió ¢10.000 para ‘ayudarlo’: condenan a exoficial de Tránsito

El exoficial de Tránsito cobró el dinero pese a que el chofer no cometió ninguna infracción. Esto dice el fallo.

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Por Yucsiany Salazar
Oficial de la Policía de Tránsito en Costa Rica verifica documentos de un conductor detenido en un operativo de control en carretera.
El exfuncionario de la Policía de Tránsito realizó un cobro indebido en octubre de 2021. Imagen con fines ilustrativos. (Alonso Tenorio)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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