Condenan a hombre que apuñaló 17 veces a un taxista en Liberia

El Tribunal Penal de Liberia declaró, la tarde de este lunes, a un hombre de apellido Vargas responsable de cometer el delito de tentativa de homicidio por apuñalar, al menos 17 veces, a un taxista que laboraba en la zona.

Los hechos por los que el hombre deberá ir 10 años a prisión ocurrieron la madrugada del 13 de agosto del 2024. De acuerdo con el Poder Judicial, Barquero estacionó al costado norte de la plaza de deportes del barrio San Roque, cuando Vargas abordó su vehículo.

Una vez dentro del taxi, el pasajero le solicitó un servicio al conductor y se sentó en el asiento trasero, justo detrás suyo. Al llegar al sitio acordado, Barquero estacionó el vehículo y fue entonces cuando el pasajero sacó dos armas blancas y, sin mediar palabra, le colocó una en el estómago y otra en el cuello.

Ambos comenzaron un forcejeo y, en apariencia, Vargas hirió al conductor en la frente, la nariz, el oído, el pecho, el abdomen y en las costillas.

Barquero logró llegar al Hospital Enrique Baltodano Briceño, donde recibió atención médica y se sometió a varias cirugías que le salvaron la vida.