Condenan a hombre por violar tres veces a su sobrina de 16 años en Heredia

Las violaciones contra la menor ocurrieron en al menos tres ocasiones. La condena fue dictada durante este lunes 11 de mayo. Imagen con fines ilustrativos.

Mientras dormía en la casa de sus abuelos, la sobrina de un hombre de apellidos Gómez Pérez fue víctima de una violación por parte de él, en Heredia. La agresión se repitió en al menos dos ocasiones más, según confirmó el Ministerio Público.

Por estos hechos, el sujeto fue condenado a 38 años de cárcel, de acuerdo con la sentencia dictada por el Tribunal Penal de Heredia.

Los hechos probados en juicio revelan que las violaciones ocurrieron entre noviembre y diciembre de 2021, cuando la víctima tenía 16 años.

El primer acto ocurrió el 27 de noviembre en San Pablo de Heredia, cuando la menor estaba en la casa de sus abuelos, lugar donde también vivía su tío. Ese día, ella estaba dormida cuando Gómez llegó alcoholizado y entró hasta la habitación donde estaba la menor y cometió la primera violación.

Luego, al día siguiente, el sujeto se aprovechó de que la menor le tenía temor y la obligó a ir hasta su cuarto, donde cometió la segunda agresión sexual.

Días después, en diciembre de ese mismo año, la joven estaba sola debido a que su madre estaba trabajando. Gómez, aprovechándose de la situación, llegó a la casa de la menor, en San Rafael de Heredia, y la agredió por tercera vez.

Según confirmó la Fiscalía, el hombre permanecerá seis meses en prisión preventiva mientras la sentencia queda en firme.

Esta condena fue dictada solo horas después de que el Ministerio Público informó sobre una sentencia en la que otra mujer fue víctima de agresiones sexuales.

De acuerdo con las autoridades, un hombre explotaba sexualmente a su pareja para pagar deudas por consumo de drogas.

Los hechos juzgados ocurrieron durante un periodo de dos años, entre 2014 y 2016, y el sujeto, de apellidos Obando Alvarado y detenido en el 2024, fue condenado a 16 años de prisión.