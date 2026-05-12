Sucesos

Condenan a hombre por violar tres veces a su sobrina de 16 años en Heredia

El hombre aprovechaba que la menor dormía o estaba sola para cometer las violaciones.

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Por Yucsiany Salazar
Las violaciones contra la menor ocurrieron en al menos tres ocasiones. La condena fue dictada durante este lunes 11 de mayo. Imagen con fines ilustrativos.







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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