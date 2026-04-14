Sucesos

Condenan a hombre por intentar asesinar a vecino tras discusión en Pérez Zeledón

Un hombre de apellido López fue condenado a casi seis años de prisión por intentar asesinar a su vecino en Pérez Zeledón cuando discutían.

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Por Yucsiany Salazar
Sujeto cometió un intento de asesinato en contra de su vecino tras una discusión. Imagen con fines ilustrativos. Foto: Archivo LN.







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Intento de asesinatoCondenaPérez Zeledón
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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