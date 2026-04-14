Condenan a hombre por intentar asesinar a vecino tras discusión en Pérez Zeledón

Sujeto cometió un intento de asesinato en contra de su vecino tras una discusión. Imagen con fines ilustrativos. Foto: Archivo LN.

Un hombre de apellido López fue condenado a cinco años y 10 meses de prisión por intentar asesinar a un vecino en Pérez Zeledón.

Según confirmó la Fiscalía, el tribunal halló al imputado culpable del delito de tentativa de homicidio simple en perjuicio de un hombre de apellido Salazar.

Los hechos ocurrieron la noche del 6 de febrero de 2022. De acuerdo con la pieza acusatoria, Salazar se encontraba regando plantas en las afueras de su vivienda cuando mantuvo una discusión con una vecina, quien es la pareja sentimental de López.

Minutos después, el agresor llegó al sitio acompañado por otro hombre cuya identidad se desconoce.

“Presuntamente, López se dirigió a Salazar y tuvo una discusión con este, instante en que lo apuntó con un arma de fuego, y le disparó en al menos tres ocasiones”, indicó el Poder Judicial.

La primera detonación impactó contra un muro de concreto. El segundo proyectil alcanzó el costado izquierdo de Salazar, quien instintivamente se llevó la mano a la herida. Fue entonces cuando López disparó por tercera vez, impactando el abdomen y los dedos de la mano izquierda del ofendido, que aún cubría su lesión anterior.

Una vez que López cometió el delito, López huyó del lugar junto a su acompañante, mientras que la víctima fue trasladad al Hospital Escalante Pradilla, lugar donde fue intervenido quirúrgicamente, y ante la intervención oportuna logró recuperarse.