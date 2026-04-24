Sucesos

Condenan a 40 años de cárcel a hombre que intentó matar a su expareja e hija por un celular

El imputado utilizó dos cuchillos contra su expareja e intentó herir a su hija. La intervención de la abuela evitó una tragedia mayor.

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Por Yucsiany Salazar
Un hombre fue condenado a 40 años de cárcel por los delitos de tentativa de femicidio y tentativa de homicidio. Foto: Archivo LN.







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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