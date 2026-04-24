Condenan a 40 años de cárcel a hombre que intentó matar a su expareja e hija por un celular

Un hombre fue condenado a 40 años de cárcel por los delitos de tentativa de femicidio y tentativa de homicidio. Foto: Archivo LN.

Un hombre de apellidos Domínguez Lacayo fue condenado a 40 años de prisión tras ser declarado culpable de intentar asesinar a su expareja y a su hija de 12 años.

La sentencia fue dictada este jueves 23 de abril por el Tribunal Penal de Atenas, luego de que la Fiscalía demostrara su responsabilidad en los delitos de tentativa de femicidio y tentativa de homicidio.

Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron el 27 de marzo de 2025 en Cerro Alto, en Coyolar de Orotina, cuando el imputado llegó a la vivienda de la mujer, con quien había mantenido una relación sentimental.

Al llegar, el hombre le exigió a la víctima que le entregara su celular y, ante la negativa, tomó dos cuchillos y la atacó, provocándole dos heridas en el cuello y una en la mano izquierda.

Durante el ataque, los hijos de la pareja y la madre de la mujer intentaron intervenir para detener la agresión. En medio de la situación, el imputado también intentó herir a la menor con arma blanca, pero la abuela logró impedirlo.

Luego, el agresor lanzó a la mujer al suelo e intentó asfixiarla; sin embargo, los familiares lograron liberarla. La víctima huyó junto a sus hijos hasta el plantel del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), donde solicitaron ayuda.

Minutos después, oficiales de la Fuerza Pública llegaron al sitio y detuvieron a Domínguez.

El imputado permanecerá en prisión preventiva por seis meses, mientras la sentencia queda en firme.