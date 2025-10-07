Sucesos

Conavi se pronuncia tras recibir millonaria condena por muerte de menor decapitado en obra vial

H Solís también condenada

Por Sebastián Sánchez
El Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) valora apelar la condena civil que impuso el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de Alajuela, por la muerte de un joven de 17 años, quien falleció decapitado en el 2018 mientras trabajaba en una obra vial adjudicada a esta compañía por el Conavi.
Conavi y H Solís fueron condenados civilmente por un Tribunal Penal de Alajuela. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados / La Nación)







