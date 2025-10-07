Conavi se pronuncia tras recibir millonaria condena por muerte de menor decapitado en obra vial

El Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) evalúa apelar la condena civil que le impuso el Tribunal Penal de Alajuela por la muerte de un joven de 17 años, quien falleció decapitado en el 2018 mientras trabajaba en una obra vial adjudicada a la constructora H Solís.

“El Conavi es respetuoso de los procesos judiciales y de las decisiones que se adopten en esa vía. La resolución comunicada este lunes corresponde únicamente a la parte dispositiva de la sentencia, por lo que estamos a la espera de recibir el texto completo para su debida revisión.

"Una vez notificados oficialmente, se valorará la interposición del recurso de apelación correspondiente, con el fin de que se consideren todos los elementos y hechos que reflejen de forma precisa el accionar institucional", dijo a este medio la oficina de prensa del Conavi.

La decisión del Tribunal se emitió el lunes 6 de octubre, pero será hasta el lunes 13 de octubre, a las 4 p.m., que se haga la lectura integral del fallo.

Condena civil

Deberán pagar una indemnización a los padres de la víctima tanto la empresa H Solís como el Conavi y dos personas de apellidos Madrigal y Sancho. A la vez, el Tribunal absolvió a estos dos últimos del delito de homicidio culposo en perjuicio del menor, por dudas. H Solís también anunció que impugnará la condena civil.

Este caso ocurrió en marzo del 2018, cuando al menor se le ordenó manipular una tanqueta de fabricación casera, sin manómetro, para suavizar emulsión asfáltica. Al parecer, laboraba sin póliza ni seguro social.

Como ese día la máquina no tenía cilindro de gas, le habrían indicado que debía encenderla con una tea, pero la tanqueta explotó y decapitó al joven en el sitio, según argumentó la representación legal de la familia afectada.

En consecuencia, este 6 de octubre, el Tribunal condenó a los acusados civiles a pagar: