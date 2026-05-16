Comunidad educativa de Guácimo de luto tras el brutal asesinato de un egresado

El Departamento de Informática del CTP de Guácimo está de luto tras el asesinato del joven de 23 años Andrey Serrano Vega, egresado de la especialidad de Informática en Redes, generación 2021.

La institución expresó su profundo pesar y solidaridad con la familia, amigos y excompañeros, recordando a Andrey como un joven inteligente, dedicado y ejemplar.

“Su disciplina y compromiso con la excelencia técnica reflejaron siempre su gran potencial y calidad humana”, informó la institución.

Andrey Serrano Vega, de 23 años y exalumno del CTP de Guácimo, falleció a balazos tras ser interceptado por dos hombres armados. (Departamento de Informática del Colegio Técnico Profesional (CTP) de Guácimo/Departamento de Informática del Colegio Técnico Profesional (CTP) de Guácimo)

La comunidad del Colegio Técnico Profesional (CTP) de Guácimo también lamentó la muerte de Serrano Vega.

“Nos solidarizamos con la familia de nuestro egresado de la especialidad de Informática en Redes, generación 2021″, se lee en una publicación del centro educativo en Facebook.

Andrey Serrano, exalumno del CTP de Guácimo, murió tras recibir disparos en abdomen, hombro, antebrazo, mano y cabeza en un ataque armado en la vía pública de Limón según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). (Colegio Técnico Profesional (CTP)/Colegio Técnico Profesional (CTP))

Según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Serrano, de 23 años, fue asesinado en la vía pública la noche del viernes 15 de mayo.

La víctima se desplazaba en su vehículo cuando fue interceptada por dos hombres a bordo de una motocicleta, quienes le dispararon en múltiples ocasiones y se dieron a la fuga.

El joven recibió impactos de bala en el abdomen, hombro derecho, antebrazo derecho, mano izquierda y cabeza, y fue trasladado al hospital de Guápiles, donde falleció aproximadamente una hora después de su ingreso.

Las autoridades del OIJ realizaron la inspección del lugar, recolectaron indicios balísticos y los enviaron a laboratorios forenses, además del levantamiento del cuerpo y su traslado a la morgue judicial para la autopsia correspondiente.

Las autoridades realizaron la inspección del lugar, el levantamiento del cuerpo y el análisis de los indicios balísticos en laboratorios forenses.

Este hecho se suma a los preocupantes índices de violencia en la provincia de Limón, considerada la segunda más violenta del país.