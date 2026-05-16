Sucesos

Comunidad educativa de Guácimo de luto tras el brutal asesinato de un egresado

Andrey Serrano Vega egresado del CTP de Guácimo perdió la vida en un hecho violento que ha conmocionado a la comunidad educativa y local de Limón.

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Por Libia Solano Meza

El Departamento de Informática del CTP de Guácimo está de luto tras el asesinato del joven de 23 años Andrey Serrano Vega, egresado de la especialidad de Informática en Redes, generación 2021.








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Libia Solano Meza

Libia Solano Meza

Periodista especializada en la cobertura de salud y bienestar. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

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