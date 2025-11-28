Compras controladas permitieron al OIJ descubrir negocio de droga manejado por hermanos en Ciudad Quesada

Allanamientos en San Carlos por venta de drogas termina con dos hombres detenidos.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) allanaron la tarde de este jueves un búnker ubicado en el sector de Las Gradas, en Barrio Maracaná, Ciudad Quesada de San Carlos, como parte de una investigación por venta y distribución de estupefacientes.

La intervención se realizó alrededor de las 2 p. m., tras varios meses de seguimientos y compras controladas que permitieron identificar el punto de venta y a los sospechosos vinculados a la actividad ilícita.

Como resultado de las diligencias, dos hombres —hermanos de madre— fueron detenidos en vía pública en San Juan de La Quebrada del Palo: uno de apellido Mora, de 23 años, y otro de apellido Vargas, de 18.

Ambos figuran como presuntos distribuidores que operaban desde el búnker, bajo la modalidad exprés en Ciudad Quesada y en varios barrios cercanos.

De acuerdo con las autoridades, los investigados no solo vendían marihuana y crack, sino que también recibían diversos artículos a cambio de droga, práctica común en este tipo de estructuras criminales.

Durante el allanamiento, los agentes decomisaron importante evidencia.

En el operativo, participaron oficiales del OIJ con apoyo de la Fuerza Pública, la Policía Municipal y la Unidad Canina.

Los detenidos quedaron a la orden de la Fiscalía para el respectivo proceso judicial.