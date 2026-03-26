Sucesos

Compra en Panamá le sale cara: hombre cae con 5.000 unidades de licor sin facturas en Golfito

La Policía de Fronteras decomisó 5.004 unidades de licor entre cerveza, whisky, ron y licor de hierbas.

EscucharEscuchar
Por Yucsiany Salazar
Policía de Fronteras decomisó más de 5.000 unidades de licor que eran transportadas sin facturas durante un control vehicular en Golfito.
Policía de Fronteras decomisó más de 5.000 unidades de licor que eran transportadas sin facturas durante un control vehicular en Golfito. (MSP/MSP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
LicorDecomisoMSPGolfito
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.