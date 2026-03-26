Compra en Panamá le sale cara: hombre cae con 5.000 unidades de licor sin facturas en Golfito

Policía de Fronteras decomisó más de 5.000 unidades de licor que eran transportadas sin facturas durante un control vehicular en Golfito.

Un hombre fue detenido por la Policía de Fronteras en Golfito, Puntarenas, al ser sorprendido transportando más de 5.000 unidades de licor sin la documentación correspondiente.

El operativo se realizó en La Julieta de Guaycará, durante un control vehicular sobre la carretera Interamericana Sur.

De acuerdo con el reporte del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), el conductor, de apellido Vásquez, fue abordado por los oficiales, quienes le solicitaron su identificación y la revisión del cajón del vehículo.

En ese momento, las autoridades hallaron el cargamento, compuesto por cerveza, whisky, ron y licor de hierbas.

Según el reporte oficial, el sujeto admitió que la mercadería provenía de Panamá, pero confesó que no poseía las facturas para su ingreso a Costa Rica, lo que lo hace sospechoso del delito de evasión fiscal.

El vehículo y los licores fueron entregados a la Policía de Control Fiscal (PCF) para efectuar el decomiso correspondiente.