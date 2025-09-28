¿Cómo está el biólogo marino mordido por un tiburón en la isla del Coco?

La emergencia con el tiburón se dio mientras el biólogo marino se encontraba buceando en la isla del Coco.

El biólogo marino mexicano que fue mordido este sábado por un tiburón en la isla del Coco va rumbo a Puntarenas en barco para recibir atención médica. Se espera que llegue este lunes en la madrugada.

Josué Sandoval, paramédico de la estación de bomberos de la isla, comentó que el hombre estaba buceando cuando fue atacado por un tiburón galápago (Carcharhinus galapagensis), que lo mordió en su cara y cabeza. Los bomberos coordinaron con los guardacostas para trasladarlo a la parte terrestre de la isla.

“Durante una hora u hora y media, en coordinación con nuestro director médico, logramos hacer el control efectivo de los sangrados, estabilizar al paciente y organizar su traslado”, destacó el paramédico.

Sandoval enfatizó que el mexicano viaja con dos paramédicos que están al tanto de su evolución y lo atienden mientras llega a tierra.

Actualización de estado de salud de hombre mordido por un tiburón

“Recalcamos nuestro compromiso con la isla del Coco, con los pacientes, turistas y funcionarios. Bomberos va a estar siempre pendiente de la seguridad de la isla y de quienes estén ahí”, concluyó el paramédico.