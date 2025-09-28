Sucesos

¿Cómo está el biólogo marino mordido por un tiburón en la isla del Coco?

Paramédico de la unidad de Bomberos de Costa Rica en el parque nacional actualizó la información

EscucharEscuchar
Por Irene Rodríguez
La emergencia con el tiburón se dio mientras el biólogo marino se encontraba buceando en la isla del Coco. (JOHN DURAN)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Isla del CocoAtaque de tiburónBomberos de Costa Rica
Irene Rodríguez

Irene Rodríguez

Periodista de Ciencia y Salud. Trabaja en La Nación desde 2009 y en periodismo desde 2004. Graduada de Comunicación Colectiva en la Universidad de Costa Rica, donde egresó de la maestría en Salud Pública. Premio Nacional de Periodismo Científico 2013-2014. Premio Health Systems Global 2018. Becada del Fondo Global de Periodismo en Salud 2021.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.