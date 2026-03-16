Colisión en ruta 32: choque entre camión y motocicleta deja un fallecido

La colisión entre un camión y una motocicleta ocurrió frente a la cárcel de menores, en la ruta 32, en el sector de Zurquí.

Un hombre falleció la mañana de este lunes tras una colisión entre un camión y una motocicleta en la ruta 32, según confirmó la Cruz Roja Costarricense.

De acuerdo con el reporte preliminar, el accidente ocurrió frente a las instalaciones de la Cárcel de Menores, en la carretera que conecta San José con Limón.

La Cruz Roja desplazó una unidad basica respuesta inicial y unidad de soporte. Al llegar al lugar, los socorristas declararon fallecida a la persona.

De momento no se han brindado detalles sobre la identidad de la víctima.

La emergencia provocó afectación en el tránsito de la zona, mientras los cuerpos de emergencia y las autoridades realizan atención del incidente.