Sucesos

Colisión en ruta 32: choque entre camión y motocicleta deja un fallecido

Se desconoce la identidad de la víctima; Cruz Roja desplazó unidades al lugar

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Por Cristian Mora
Accidente de motociclista ruta 32
La colisión entre un camión y una motocicleta ocurrió frente a la cárcel de menores, en la ruta 32, en el sector de Zurquí. (Waze Costa Rica/Cortesía)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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