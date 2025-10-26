Colisión de camiones deja dos atrapados y derrame de diésel en Puntarenas

Choque entre dos camiones en El Roble, Puntarenas, deja esta mañana a dos personas trasladadas al hospital.

El Cuerpo de Bomberos atendió, la mañana de este domingo una colisión entre dos vehículos de carga pesada, en el que dos personas quedaron atrapadas, en El Roble de Puntarenas.

Según informó esa institución, como consecuencia del percance, 100 litros de diésel se derramaron sobre la vía principal, por lo que fue necesaria la intervención de la Unidad Operativa de Materiales Peligrosos de Bomberos.

Tras el choque, el Cuerpo de Bomberos atendió el derrame de combustible en la vía. (Cuerpo de Bomberos/Cortesía)

El accidente se presentó en Puntarenas, 100 metros al norte de la Estación de Bomberos de El Roble.

Personal de la Cruz Roja Costarricense estabilizó y trasladó al centro médico a los heridos.