Colisión de camiones deja dos atrapados y derrame de diésel en Puntarenas

Bomberos desplegó la Unidad de Materiales Peligrosos para controlar el derrame de combustible.

Por Sebastián Sánchez
Choque entre dos camiones en El Roble, Puntarenas, deja esta mañana a dos personas trasladadas al hospital.
Choque entre dos camiones en El Roble, Puntarenas, deja esta mañana a dos personas trasladadas al hospital. (Cuerpo de Bomberos/Cortesía)







