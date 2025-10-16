Colapso: Inundadas de nuevo la Circunvalación Norte, la Facultad de Derecho y la General Cañas

Inundación en la Facultad de Derecho de la UCR.

Las fuertes lluvias de esta tarde causaron inundaciones en varios puntos de San José, incluyendo la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica y la salida hacia la ruta 32 en Circunvalación Norte.

Martín Sánchez, subdirector de la Policía de Tránsito, informó de que también se registran inundaciones frente al Centro de Convenciones, en el sentido San José–Alajuela sobre la autopista General Cañas; así como en el puente Juan Pablo II.

La CNE también reportó inundaciones en Desamparados y Guanacaste.

“Se reportan fuertes aguaceros en Nicoya y otros cantones de Guanacaste, así como el Valle Central, lo que ha ocasionado un total de 67 incidentes por inundación”, explicó la CNE.