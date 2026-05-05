Sucesos

Colapso de alcantarillado inunda tres comunidades de Alajuela

La actualización fue brindada por la Comisión Nacional de Emergencias

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
Lluvias Alajuela
Lluvias en Alajuela provocaron inundaciones en tres comunidades. (Imagen con fines ilustrativos). (Alonso Tenorio/Atenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
inundacionesCNEAlajuela
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.