Colapso de alcantarillado inunda tres comunidades de Alajuela

Tres comunidades Alajuela registran inundaciones la tarde de este lunes, de acuerdo con un informe de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).

La afectación se presenta en San Antonio Villa Bonita, San Antonio Monserrat y La Guácima, todas en esa provincia. Según las autoridades, las anegaciones ocurren debido a que las fuertes lluvias desbordaron el sistema de alcantarillado

La CNE indicó que se mantiene el monitoreo de la situación en coordinación con instancias locales. Se recomienda a la población extremar precauciones, evitar el paso por zonas anegadas y seguir las indicaciones oficiales.