CNE toma decisión ante el aumento de lluvias en Costa Rica

A Costa Rica ingresó el empuje frío #3 y la onda tropical #44.

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) anunció que elevó el nivel de alertas en Costa Rica por el aumento de las lluvias.

La región del Pacífico Sur se suma a la alerta verde decretada ayer por la CNE. La distribución es la siguiente:

Alerta verde: región C

Central (bajas temperaturas, ráfagas de vientos y lluvias), Pacífico Norte (ráfagas de vientos) y Pacífico Sur.

(bajas temperaturas, ráfagas de vientos y lluvias), (ráfagas de vientos) y Alerta amarilla: Caribe (lluvias) y Zona Norte (lluvias, ráfagas de vientos y bajas temperaturas).

CNE eleva el nivel de alertas por lluvias. (CNE/CNE)

“Este martes ingresó el empuje frío #3 y la onda tropical #44 con aguaceros y vientos en cantones como Guápiles, Batán, Sarapiquí y Siquirres. Estos dos fenómenos activan la zona de convergencia intertropical, que según el Instituto Meteorólogico Nacional (IMN) es lo que está generando aguaceros y podrá más en el Pacífico Sur”, dijo Alejandro Picado, presidente de la CNE.

La CNE recomienda: