CNE toma decisión ante el aumento de lluvias en Costa Rica

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) anunció que elevó el nivel de alertas en Costa Rica por el aumento de las lluvias.
La región del Pacífico Sur se suma a la alerta verde decretada ayer por la CNE. La distribución es la siguiente:
- Alerta verde: región C
- Central (bajas temperaturas, ráfagas de vientos y lluvias), Pacífico Norte (ráfagas de vientos) y Pacífico Sur.
- Alerta amarilla: Caribe (lluvias) y Zona Norte (lluvias, ráfagas de vientos y bajas temperaturas).
“Este martes ingresó el empuje frío #3 y la onda tropical #44 con aguaceros y vientos en cantones como Guápiles, Batán, Sarapiquí y Siquirres. Estos dos fenómenos activan la zona de convergencia intertropical, que según el Instituto Meteorólogico Nacional (IMN) es lo que está generando aguaceros y podrá más en el Pacífico Sur”, dijo Alejandro Picado, presidente de la CNE.
La CNE recomienda:
- Principalmente la que habita en zonas de riesgo mantenerse informada y acatar solamente los mensajes que difundan las instancias oficiales en el nivel nacional, regional y municipal.
- Precaución a los conductores ante condiciones adversas en carreteras, por lluvias, niebla y vientos, tanto por visibilidad como caída de árboles o deslizamientos.