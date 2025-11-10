Empuje frío #3 sobre Costa Rica: estos serán los efectos

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) elevó el nivel de alertas en Costa Rica, dado el ingreso del empuje frío #3.

Este será el nivel de alerta por región:

Alerta verde: Región Central (bajas temperaturas, ráfagas de vientos y lluvias) y Pacífico Norte (ráfagas de vientos).

(bajas temperaturas, ráfagas de vientos y lluvias) y (ráfagas de vientos). Alerta amarilla: Caribe (lluvias) y Zona Norte (lluvias, ráfagas de vientos y bajas temperaturas).

La CNE elevó el nivel de alertas en Costa Rica por el ingreso del empuje frío #3. (CNE/Cortesía)

“El empuje frío #3 ha ingresado al norte de Centroamérica y el Mar Caribe. Este sistema está generando un cambio progresivo en el patrón del tiempo sobre Costa Rica y será más evidente entre la noche de lunes hacia el martes cuando la línea cortante asociada a este sistema alcance nuestro país, lo cual ocasionará un aumento en las precipitaciones y en el patrón de los vientos", explicó la CNE.

Agregaron que, además, la onda tropical #44 avanza sobre Panamá y se estima la incursión al territorio nacional este martes.

La Comisión explicó que, según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), en el transcurso de este día se espera un incremento paulatino en el patrón de los vientos.

Se experimentarán velocidades entre moderadas y fuertes en el Valle Central, el Pacífico Norte y las cordilleras. Con respecto a las precipitaciones, se proyecta un aumento significativo en las lluvias, particularmente en el Caribe y la Zona Norte desde la noche del lunes 10 y con mayor acentuación el martes 11 y miércoles 12 de noviembre.

Producto del arrastre del viento, la nubosidad y las lluvias estarán presentes en el Valle Central y sectores montañosos, provocando lluvias y lloviznas ocasionales.

“No se descarta la presencia de chubascos aislados con tormenta en el Pacífico Central y Sur durante las tardes. La nubosidad y los vientos acelerados propiciarán una reducción en las temperaturas diurnas entre 2 °C y 4°C, especialmente en el Valle Central y los sectores montañosos", explicó la CNE.

La CNE recomienda: