CNE emite recomendaciones ante fuertes vientos y bajas temperaturas en varias regiones del país

La CNE insta a la población a tomar medidas preventivas ante ráfagas intensas y descenso de temperaturas en el país.

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) difundió una serie de recomendaciones preventivas ante la presencia de fuertes vientos y bajas temperaturas que afectan distintas zonas del país. La institución solicitó a la población adoptar medidas para reducir riesgos en viviendas, vías públicas y espacios abiertos.

Entre las principales recomendaciones, la CNE señaló que si usted conduce y se presenta una ráfaga fuerte, debe buscar una zona segura y estacionar el vehículo hasta que las condiciones mejoren. Esta medida pretende evitar accidentes por pérdida de control.

Autoridades piden extremar precauciones en carretera, evitar reparaciones en techos y mantenerse alejados de cables eléctricos. (Alonso Tenorio)

La entidad también pidió no subir a techos para realizar reparaciones estructurales o eléctricas, ya que el viento incrementa el riesgo de caídas y lesiones graves.

Otro de los llamados se relaciona con la seguridad eléctrica. Si el cableado cae al suelo, la institución advierte que usted no debe acercarse por ningún motivo y debe reportar la situación a las autoridades competentes.

Además, recomendó alejarse de ramas, árboles y rótulos, estructuras que podrían desprenderse debido a las ráfagas.

Finalmente, la CNE instó a la población a utilizar ropa abrigada, sobre todo en regiones donde las temperaturas han descendido con mayor intensidad.

La institución reiteró que estas acciones buscan prevenir emergencias y proteger la integridad de las personas mientras persistan las condiciones ventosas.